L’RJ 102 fa parte della gamma di yacht di lusso del Cantiere delle Marche realizzati in collaborazione con Francesco Paszkowski. Questo modello in particolare esalta la fusione tra design e funzionalità, offrendo ampi spazi sia interni che esterni per un’esperienza di navigazione unica.

La famiglia RJ Yacht accoglie il suo ultimo nato, l’RJ 102, frutto della collaborazione tra il Cantiere delle Marche e il celebre designer Francesco Paszkowski. Questa collaborazione ha già visto la realizzazione di modelli prestigiosi come il RJ 130 “Nuri”, gli RJ 115 “Stellamar” e “Pazienza”, tutti caratterizzati da esterni e interni curati nei minimi dettagli da Paszkowski Design. Attualmente, è in costruzione presso lo stabilimento di Ancona l’RJ 155, l’ammiraglia della serie, che si distinguerà per interni di raffinata eleganza firmati da Achille Salvagni.

Durante il Cannes Yachting Festival, l’armatore proprietario del nuovo RJ 102 ha espresso la sua ammirazione per la qualità costruttiva degli yacht CdM e ha scelto questo cantiere per realizzare il suo sogno. L’impegno nel dettaglio e la personalizzazione secondo i desideri dell’armatore rendono l’RJ 102 un esemplare unico nel suo genere, ideale per chi cerca un’avventura nautica all’insegna del comfort e dello stile.

Il design dell’RJ 102, con i suoi due ponti, pone particolare attenzione agli spazi esterni, promuovendo un contatto diretto con il mare. Elementi distintivi del modello includono una piscina circondata da un’area solarium sul ponte superiore e ampi spazi per il rimessaggio di attrezzature nautiche. Paszkowski ha mantenuto le caratteristiche distintive della serie RJ, come il pozzetto apribile, le finestre a tutta altezza e le impavesate a vetri che offrono una vista panoramica sul paesaggio circostante, rispecchiando i desideri dell’armatore che ha partecipato attivamente alla fase di progettazione.

L’RJ 102 si presenta con un profilo slanciato ed elegante, arricchito da dettagli raffinati e un design interno lussuoso ideato da Giorgio M. Cassetta. Con una lunghezza di 31 metri e una larghezza di 7,25 metri, l’imbarcazione offre una disposizione interna che prevede quattro cabine ospiti e una stanza multifunzionale, trasformabile in una quinta cabina. La distribuzione degli spazi su due ponti garantisce un’esperienza all’aperto ottimale, mentre gli interni accoglienti assicurano il massimo comfort.

Ideato per veri esploratori del mare, con linee sofisticate e pensato per essere gestito con un equipaggio ridotto, l’RJ 102 si posiziona come una novità assoluta per il mercato australiano e del Pacifico meridionale, confermando l’impegno del cantiere nel realizzare yacht explorer di lusso.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD