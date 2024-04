Ad aprile 2024 è stato varato il quarto Pershing 140 presso la Super Yacht Yard di Ancona. Questo yacht ha un design esterno audace e soluzioni interne personalizzate che lo rendono una delle imbarcazioni più prestigiose e desiderate.

E’ stato varato il quarto Pershing 140 presso la Super Yacht Yard di Ancona,. Il Pershing 140 si distingue infatti per il suo design esterno audace e filante, che incarna lo spirito sportivo del cantiere nautico. Caratterizzato da due ponti principali e un ampio ponte sole, questo yacht vanta un’estetica che combina linee moderne con elementi funzionali innovativi. Le ali laterali integrate e le nuove soluzioni progettuali ne fanno una delle imbarcazioni più ambite tra gli armatori.

All’interno, il ponte principale ospita una plancia di comando ergonomicamente progettata con una vista panoramica, accenti in colori chiari e finiture in pelle che riflettono l’eleganza esterna. Nel main deck è stato ricavato un day head a poppa; mentre il mobile bar del salone è stato riposizionato nella lobby di destra nave prima dell’accesso alle cabine del lower deck, un mobile completamente a scomparsa ma decorato come se fosse un’area prettamente vip. Su richiesta, è stato arricchito con una laccatura speciale in turchese, un dettaglio che aggiunge carattere particolare a questo elemento di decor.

La personalizzazione degli interni ha giocato un ruolo chiave nella creazione di un ambiente unico a bordo del quarto scafo. L’armatore ha optato per pannelli decorativi a tema natura e tessuti tridimensionali che creano un affascinante contrasto con le tonalità chiare e gli arredi in legno scuro. Questa scelta stilistica si estende anche alle quattro cabine ospiti e alla master suite, dove i colori neutri sono esaltati da decori personalizzati e mobili laccati. L’armatore ha scelto colori neutri per le due camere vip, concentrandosi sulle nuances del beige, mentre per le due twin – pensate per i bambini – ha scelto rispettivamente una tonalità blue e una grigia.

La master suite, situata sul ponte principale, e le cabine ospiti offrono un rifugio di serenità e lusso, con tessuti a contrasto e una palette di colori che riecheggia l’eleganza complessiva dello yacht. Anche i bagni riprendono i colori di ciascuna cabina e presentano mobili con laccature speciali a effetto tridimensionale grazie a particolari pattern lavorati a mano.

Pershing 140 installa quattro MTU 16 V 2000 M96L dalla potenza di 2600 hp cadauno. Le prestazioni confermano il carattere estremamente sportivo di questo modello che tocca i 36 nodi di velocità massima e i 30 nodi alla velocità di crociera.

Fonte: Pershing

Copyright Image: Sinergon LTD