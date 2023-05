Pershing 140 2023: è stata varata la terza unità della prima ammiraglia del brand costruita interamente in alluminio che ha segnato l’inizio di una nuova era costruttiva. Frutto della collaborazione fra l’architetto Fulvio De Simoni, il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, presieduto dall’ingegner Piero Ferrari, e il Dipartimento Engineering del Gruppo, Pershing 140 è il primo modello del brand realizzato nella Super Yacht Yard di Ancona.

Pershing 140 2023: il varo e le caratteristiche

Lo scafo si sviluppa su due ponti principali e un ampio ponte sole ed esteticamente conferma le caratteristiche linee filanti, emblema del tipico carattere sportivo del brand le quali, unite a una combinazione di elementi di design inediti e a dettagli iconici del brand, come le due ali laterali integrate nella sovrastruttura all’inizio dei camminamenti, rendono il Pershing 140 un modello davvero unico e richiesto dal mercato.

Sul ponte principale si trova la plancia di comando rialzata collegata direttamente al ponte sole all’interno del quale è possibile trovare un bar, una zona prendisole e una seconda stazione comando. Il beach club è una delle zone che maggiormente attrae gli armatori e che permette loro di vivere a contatto con il mare. L’area si sviluppa a poppa della sala macchine ed è completamente apribile su tre lati così da garantire un’esperienza unica e personalizzata per accogliere anche i water toys.

Nel ponte principale si sviluppa l’ampio salone, passaggio perfetto per muoversi dall’interno all’esterno con comodità. L’armatore della terza unità ha scelto di personalizzare quanto più possibile questa zona: a prua è presente una winery professionale, illuminata, bianca e dotata di specchi che permettono di rendere l’arredo ancora più luminoso grazie a preziose illusioni ottiche.

Sempre nel salone, nella parete a dritta della zona di poppa, si trova un mobile bar completamente attrezzato dotato di illuminazione indipendente e nascosto dal mobilio strutturale attraverso delle ante impreziosite da una laccatura speciale tramata, in linea con il decoro del salone, e che lo rende visibile solo al momento della fruizione.

Anche questo scafo prevede una suite armatoriale full beam sul main deck alla quale è possibile accedere da uno studio privato con salottino. A completare l’allestimento, anche un’ampia cabina armadio e un grande bagno, dotato di steam shower, decorato con mosaici – come tutti i servizi dello yacht – e interamente rivestito da una laccatura speciale madreperlata.

Il decoro di bordo è completamente personalizzabile dall’armatore che, per questa terza unità, ha scelto tutti arredi in stile Pershing ma con toni più chiari rispetto a quelli prediletti per le due unità precedenti: per molte parti degli arredi è rilevante l’utilizzo del laccato bianco, perfetto per rendere l’ambiente più luminoso e maggiormente rilassante, nonché la scelta del legno color piombo con una tonalità di grigio chiaro, ideale per amplificare l’armonia rilassante. Lo yacht, inoltre, è impreziosito dall’utilizzo di materiali pregiati e dagli arredi delle migliori firme del design del lusso – Poltrona Frau, Minotti, Artemide, Roche Bobois, Molteni, Fontana Arte – confermando l’estetica ricercata del brand.

La terza unità di Pershing 140 installa quattro MTU 16 V 2000 M96L dalla potenza di 2600 hp cadauno. Le prestazioni confermano il carattere estremamente sportivo di questo modello che tocca i 38 nodi di velocità massima e i 35 nodi alla velocità di crociera.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.