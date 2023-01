Sanlorenzo Boot Düsseldorf 2023: la navetta semidislocante SD90

Sanlorenzo Boot Düsseldorf 2023: con un altro anno ricco di traguardi raggiunti alle spalle e tanti obiettivi ambiziosi fissati per il prossimo futuro, Sanlorenzo si presenta al primo appuntamento dell’anno portando in esposizione uno dei suoi ultimi modelli, che ha debuttato a Cannes 2022 ed è tra le più importanti novità della flotta yacht: SD90. Questo yacht è frutto di una strategia che ha radici solide nel passato ma che guarda al futuro del settore nautico con l’impegno e la determinazione necessarie per renderlo sempre migliore.

Sanlorenzo Boot Düsseldorf 2023: SD90, le caratteristiche

SD90 è uno yacht da 28 metri, entry level della linea SD, innovativo sotto molti aspetti: dall’efficienza della carena, studiata in collaborazione con Philippe Briand, alla ricerca dei materiali utilizzati per le finiture interne, puntando all’efficienza tecnologica trasversale. Hanno collaborato al progetto lo studio Zuccon International Project, che ne ha curato le linee esterne offrendo soluzioni inedite sia indoor che outdoor per garantire la massima vivibilità della barca.

L’interior design di Patricia Urquiola interpreta gli spazi portando a bordo la propria visione con un approccio strettamente legato alla trasformabilità. Gli spazi di SD90 sono permeati da uno stile che rimanda fortemente al mondo marino e che in ogni dettaglio ricerca la massima connessione tra interno ed esterno. Patricia Urquiola ha posto grande cura nella ricerca e nell’utilizzo di materie prime provenienti da fonti alternative, in un’ottica di circolarità dei materiali.

SD90: le immagini

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.