Porsche 911 S/T, l’edizione limitata a partire da 314.839 €

La casa di Stoccarda celebra i 60 anni della sua icona con la Porsche 911 S/T e il pacchetto Heritage Design. Si tratta di un’edizione limitata a 1963 esemplari, numero che omaggia l’anno di debutto della supercar tedesca, appunto il 1963.

La vettura esclusiva riunisce i punti di forza della 911 GT3 Touring Pack e della 911 GT3, in un mix di agilità e dinamica di guida confermati dal boxer 4.0 litri ad aspirazione naturale da 525 CV della GT3 RS unito a cambio manuale a rapporti corti, e struttura leggera di 1380 kg, che la rende la più leggera della generazione 992. Optional il pacchetto Heritage Design che si ispira alla versione da corsa della 911 S anni ’60 e ’70. La vettura parte da 314.839 €, mentre il pacchetto Heritage richiede altri 17.946 €.

Porsche 911 S/T, prestazioni moderne in un’estetica retrò

Il modello dell’anniversario unisce l’esperienza Porsche nel motorsport e nel Gran Turismo, come dimostra la maneggevolezza, l’agilità studiata per il massimo piacere di guida sulle strade tortuose. Merito anche della riduzione delle masse rotanti su motore, ruote e freni, che permette alla S/T di rispondere in modo istantaneo alle sollecitazioni del guidatore in strada.

A differenza della GT3 RS, infatti, la 911 S/T non è concentrata sull’uso in pista, che pure non disdegna.

Ma perché S/T? Tale denominazione discende da una versione prestazionale della prima 911: nel 1969, Porsche propose una versione speciale da corsa della 911 S, chiamata internamente ST per le modifiche al telaio, alle ruote, al motore e alla carrozzeria che ne miglioravano accelerazione, frenata, trazione e tenuta in curva. Così, la nuova Porsche 911 S/T riprende lo spirito della 911 S (ST) originale, in una chiave più moderna.

Per aumentare la leggerezza, inoltre, è stata usata la plastica ultraleggera rinforzata con fibra di carbonio su tetto, cofano, parafanghi anteriori e portiere con prese d’aria, così come per la scocca di sicurezza, la roll bar sull’asse posteriore e il pannello di taglio, l’elemento di rinforzo sull’asse posteriore.

Porsche ha poi dotato la 911 S/T di cerchi in magnesio, impianto frenante in carboceramica PCCB, batteria di avviamento agli ioni di litio e cristalli ultraleggeri, tutti di serie.

Nuovo comparto tecnico e migliore aerodinamica

La nuova Porsche 911 S/T gode anche di una nuova frizione leggera sviluppata ad hoc che, lavorando insieme al volano mono-massa, riduce il peso delle masse rotanti di 10 kg e mezzo per migliorare sensibilmente la reattività del motore boxer ad aspirazione naturale, che ora sale di giri con grande immediatezza.

Si unisce a un cambio manuale a 6 velocità con rapporti più corti rispetto alla 911 GT3, che dona al motore un marcato dinamismo. La Porsche 911 S/T scatta da 0 a 100 in 3,7 secondi, con una velocità massima di 300 km/h, con esperienza accentuata dal sound dell’impianto di scarico sportivo leggero di serie, cosa che rende questa edizione l’unica della serie 992 ad unire lo schema a doppio braccio oscillante all’asse anteriore a un sistema multilink sul posteriore, senza asse sterzante.

La vettura ha anche nuove caratteristiche aerodinamiche ottimizzate per l’uso su strada: di serie un flap di Gurney sullo spoiler posteriore estensibile, cerchi leggeri in magnesio mono-dado da 20 pollici anteriori e 21 pollici posteriori. I sedili avvolgenti in CFRP sono forniti di serie. Il sedile Sport Plus, regolabile a quattro vie, è disponibile senza sovrapprezzo. Il quadro strumenti e l’orologio del pacchetto Sport Chrono sono caratterizzati dalla classica tonalità verde Porsche.

Il pacchetto Heritage Design

La Porsche 911 S/T viene proposta anche con il pacchetto Heritage Design, che gode di tinta Blue Shore Metalizzato e cerchi ceramica, molto eleganti.

A richiesta, è possibile applicare un numero da 0 a 99 sulle portiere, e torna anche l’emblema Porsche della prima 911 su frontale, coprimozzi, volante, poggiatesta e chiave. Dentro, sedili in stoffa Classic Cognac con bande nere, e finiture in pelle semi-anilina bicolore Nero/Classic Cognac con bordature in pelle, e rivestimento del tetto in Dinamica traforata e dettagli di Posche Exclusive Manufaktur.

