Iconiche e indimenticabili: due aggettivi che descrivono alla perfezione le auto di Fast & Furious. La saga cinematografica è diventata famosa per le sue scene di azione, inseguimenti e corse adrenaliniche ad alta velocità. Quindi, oltre agli attori, una componente fondamentale del successo della serie sono proprio le vetture.

Le auto di Fast & Furious sono diventate icone per gli appassionati di automobili e non solo. In questo articolo, esploreremo le auto più note della saga e le loro caratteristiche distintive.

5 auto iconiche di Fast & Furious

Dodge Charger R/T (1970)

Il Dodge Charger R/T del 1970 è stato introdotto nella prima edizione di Fast & Furious ed è l’auto di Dominic Toretto. Questa vettura è diventata un’icona proprio grazie alla sua presenza sul grande schermo.

Il modello è stato personalizzato con un motore V8 da 900 cavalli e una vernice nera opaca. Un’auto che impiegava solo 9 secondi per percorrere un quarto di miglio.

Toyota Supra MK IV (1993)

La Toyota Supra MK IV del 1993 è stata un’altra star di Fast & Furious. L’auto è stata personalizzata con un motore da 320 cavalli, per una velocità massima di 250 km/hm e un kit di carrozzeria Veilside. La Supra è diventata un’icona della cultura automobilistica e un’auto da sogno per molti appassionati.

Mitsubishi Eclipse (1995)

La Mitsubishi Eclipse del 1995 è stata la vettura preferita del personaggio di Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker. L’auto è stata personalizzata con un motore turbocompresso da 420 cavalli e una brillante vernice verde con dettagli in nero.

Nissan Skyline GT-R R34 (1999)

La Nissan Skyline GT-R R34 del 1999 è stata una delle auto più iconiche della saga. L’auto è stata personalizzata con un motore da 550 cavalli e un kit di carrozzeria Veilside. La Skyline GT-R R34 è stata protagonista di alcune delle scene di corsa più memorabili della serie.

Ford Mustang (1967)

La Ford Mustang del 1967 è stata introdotta in Fast & Furious: Tokyo Drift. L’auto, che ha recentemente debuttato con una moderna versione elettrica, nel film è stata personalizzata con un motore V8 da 500 cavalli e affascinanti dettagli in argento.

La Mustang è stato protagonista di alcune delle acrobazie più spettacolari della serie.

Conclusioni

Queste sono però solo alcune delle auto indimenticabili di Fast & Furious. La saga cinematografica ha presentato molte altre vetture, che hanno contribuito a rendere la serie un cult dall’inizio degli anni Duemila ad oggi.

In conclusione, le auto di Fast & Furious sono diventate simboli: grazie alle loro caratteristiche distintive e alla loro presenza sul grande schermo, si sono trasformate in oggetti del desiderio per gli appassionati di quattro ruote di tutto il mondo.

