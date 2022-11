Pininfarina Battista: 0 a 200 in meno di 5 secondi, è record mondiale!

Pininfarina Battista è l’auto elettrica dei record, grazie ad una accelerazione da 0 a 200 chilometri l’ora in 4,75 secondi. Tempi realizzati sul circuito di Dubai dalla Battista, hypercar completamente elettrica prodotta a Cambiano, alle porte di Torino.

Come vediamo nel video, oggi Pinifarina Battista si frega di essere l’auto omologata per la circolazione stradale con lo scatto più bruciante del mondo. E non solo, perchè i test dicono anche che la Battista è anche la vettura elettrica con la frenata più rapida: da 100 a 0 km/h in appena 31 metri.

Un altro record per la Pininfarina Battista, che è anche dell’auto italiana più potente mai prodotta, perchè con 1.900 CV e un valore di coppia di 2.340 Nm si è lasciata dietro i mostri sacri italiani come Ferrari, Lamborghini e Pagani. La velocità massima tocca i 350 km/h mentre l’autonomia massima è di 476 km.

Servono oltre 1.250 ore di lavoro per realizzare una Battista, grazie agli artigiani di Cambiano, dove la produzione sarà limitata a 150 esemplari realizzati su misura per i clienti.

Prezzo ovviamente da record: 2,2 milioni di euro, tasse escluse.

—–

