KTM 450 Rally Replica 2024: la Dakar è uno dei pochi eventi nei quali i piloti amatoriali possono correre a fianco dei top rider professionisti e questo dà ai talenti emergenti del rally l’opportunità di mettersi in evidenza e far notare le loro qualità. In questo contesto estremo, dove l’affidabilità e le performance corrono insieme, la nuova KTM 450 è la scelta migliore per affrontare la competizione più dura al mondo.

Sviluppata direttamente dal reparto Ricerca & Sviluppo di KTM in collaborazione con i più forti rider del pianeta – tra i quali spicca l’argentino Kevin Benavides, vincitore della Dakar 2023 – la KTM 450 Rally Replica 2024 sfoggia una componentistica allo stato dell’arte, testata nelle condizioni più impegnative, dalla sabbia rovente del deserto alle pietraie più ostiche. Fin dalla sua nascita, gli ingegneri si sono concentrati sulla riduzione dei pesi, sull’ergonomia ottimizzata per affrontare lunge giornate in sella e sulla massima guidabilità.

Il pacchetto sospensioni si affida a elementi WP Xact Pro Components costruiti per assorbire i colpi ad alta velocità come i piccoli ostacoli, assicurando un feeling preciso e prestazioni costanti. Il propulsore 450 cc monoalbero è leggero e affidabile, con un’erogazione fluida e sempre pronta grazie al sistema di alimentazione Keihin e alle mappature affinate attraverso l’esperienza diretta in gara. La trasmissione Pankl a 6 rapporti è esattamente la stessa montata sulle moto ufficiali, come pure l’eccezionale telaio in acciaio al cromo-molibdeno.

KTM 450 Rally Replica 2024: caratteristiche

Modello Ready to Race in edizione limitata: solo 80 unità

Motore 450 monoalbero a iniezione

Ciclistica di derivazione racing e con specifiche pronto gara

Forcella WP Xact Pro 48 mm a

Monoammortizzatore WP Xact Pro completamente regolabile

Impianto di scarico premium Akrapovič

