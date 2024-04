Volete vedere il Cybetruck in Italia? Sarà in tour con Elon Musk

Il Tesla Cybertruck, pick-up elettrico di Elon Musk, lanciato sul mercato americano lo scorso novembre, farà tappa a Venezia, Roma e Milano.



Nonostante le normative europee ne impediscano di fatto la commercializzazione, il Cybertruck di Tesla farà il suo debutto in Italia come parte di un tour promozionale chiamato “Cyber Odyssey”. Il pick-up elettrico di Elon Musk, lanciato sul mercato americano lo scorso novembre e oggetto di recenti richiami, prevede soste in tre città italiane, dove sarà possibile vederlo finalmente dal vivo.

Elon Musk ha infatti annunciato via Twitter che il Cybertruck sarà esposto a Venezia, Roma e Milano. Tuttavia, le date precise del tour sono ancora in fase di definizione, come confermato dai rappresentanti della casa automobilistica. Il tour, che toccherà complessivamente 24 città, includerà anche importanti capitali europee come Londra, Manchester, Berlino, Amburgo, Madrid, Barcellona, oltre a Budapest, Varsavia, Parigi, Vienna, Praga, Lisbona, Istanbul, Amsterdam, Oslo, Copenaghen e Stoccolma.

Finora, non sono state annunciate le location esatte degli eventi né i dettagli su quanto tempo il Cybertruck rimarrà esposto in ciascuna delle città scelte. Continueremo a fornire aggiornamenti sullo svolgimento di questo evento man mano che saranno disponibili nuove informazioni.

Con il suo design decisamente personale, il Cybertruck si propone di attrarre nuovi appassionati verso il mondo delle auto elettriche. E’ tutto però da vedere se riuscirà ad un incontrare il fine palato degli automobilisti europei. La possibilità di vederlo dal vivo potrà dire molto su un suo possibile sbarco anche nel vecchio continente.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD