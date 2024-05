La Leapmotor T03 è l’elettrica più compatta del marchio cinese del gruppo Stellantis, che arriverà in Italia a settembre 2024

Ora sappiamo ufficialmente che arriverà in Italia e altri 8 mercati europei da settembre 2024, insieme alla più grande C10. Ma la Leapmotor T03 è ben più accattivante, specie per un mercato in difficoltà come quello italiano, alle cui esigenze risponde perfettamente: piccola, economica e che si può guidare in città.

Anche se non sappiamo ancora molto sulla produzione europea del modello, né dei suoi prezzi, l’auto è già in produzione e viene venduta in Cina a un prezzo di 49.900 yuan, poco meno di 7.000 €. Impossibile vedere queste cifre in Italia, ma comunque il prezzo dovrebbe partire da meno di 20.000 €, strappando alla Dacia Spring il titolo di elettrica più economica.

Leapmotor T03: dimensioni e design

La Leapmotor T03 rappresenterebbe per l’elettrico ciò che la Panda rappresenta per il termico: una superutilitaria, una volta si chiamavano così, ma a cinque porte e quindi capace di ottimizzare il più possibile lo spazio interno, nonostante dimensioni di appena 3,6 metri di lunghezza, 1,6 di larghezza e 1,65 di altezza, con un passo però di 2,4 metri. Lo si nota, questo, dalle ruote piccole e spostate alle estremità e dagli sbalzi corti.

I posti omologati sono quattro, il bagagliaio ha una capacità minima di 210 litri. In ogni caso, l’auto che pure viene proposta in diverse colorazioni, ha un design simpatico ma tradizionale, con fari regolari dagli angoli smussati. Insomma, nasce più per la praticità che per l’estetica.

Interni

La Leapmotor T03 gode di tantissimi accessori e optional già dalla base, dotata di rivestimenti in pelle, due display divisi in quadro strumenti e infotainment (touch), con dimensioni di 8 e 10,1 pollici.

Gli allestimenti più ricchi aggiungono connettività 4G/LTE, aggiornamenti OTA e addirittura regolazione elettronica del sedile, quasi un unicum per questo tipo di auto.

Motori e batterie

In Cina, la Leapmotor T03 è disponibile in tre versioni: 200, 310 e 403, che sono le autonomie in km dell’auto secondo il ciclo di omologazione cinese.

In tutte e tre le varianti cambiano sia il motore che la batteria. La base ha un motore da 54 CV con batteria da 21,6 kWh e 200 km di autonomia, la 310 aumenta la potenza a 75 CV e la batteria a 31,9 kWh, mentre la top di gamma sale a 109 CV con 41,3 kWh. Tutti, comunque, hanno lo stesso layout con motore sincrono a magneti permanenti posto sull’anteriore, sospensioni anteriori MacPherson e posteriori a barra di torsione con ruote interconnesse. I freni a disco sono disponibili solo sulle ruote anteriori.

