Il nuovissimo Honor Magic6 Lite è l’ultimo arrivato della serie Magic che si caratterizza per una qualità di visualizzazione di alto livello, nuove capacità fotografiche e performance di batteria e hardware migliorate, stabilendo un nuovo standard negli smartphone di fascia media.

Una delle caratteristiche distintive di Honor Magic6 Lite è il suo display Ultra-Bounce Anti-Drop. Questa tecnologia avanzata offre una resistenza superiore alle cadute, garantisce così una protezione maggiore contro gli urti. Certificato con cinque stelle da SGS per la sua resistenza complessiva alle cadute, questo display è progettato per resistere a cadute da altezze fino a 1,5 metri.

Honor Magic6 Lite si distingue anche per il display curvo Amoled da 6,78 pollici, con una risoluzione di 1,5K ed una vasta gamma di colori. Queste caratteristiche si traducono in immagini ultra-chiare, dettagli nitidi e colori vibranti. Non mancano poi le funzioni di protezione degli occhi come il PWM Dimming a 1920Hz, il Low Blue Light, il Dynamic Dimming e il Circadian Night Display.

Honor Magic6 Lite vanta anche un triplo sistema fotografico con una fotocamera Ultra-Clear da 108 MP, una ultra-grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP. La fotocamera principale da 108 MP cattura immagini vivide e brillanti, grazie al suo grande sensore e all’ampia apertura. La fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP offre un campo visivo di 110°, ideale per paesaggi e foto di gruppo, mentre la fotocamera macro da 2 MP consente scatti ravvicinati con dettagli eccezionali.

In termini di performance della batteria, Magic6 Lite si distingue con la sua eccezionale durata. Dotato di una batteria da 5300mAh, il dispositivo garantisce fino a due giorni di autonomia con una singola carica. Il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 18 assicura prestazioni di punta e produttività senza rallentamenti.

Honor Magic6 Lite funziona con l’ultima versione di MagicOS 7.2, basata su Android 13, che offre una suite di funzioni aggiornate e personalizzate. Disponibile in quattro varianti di colore – Sunrise Orange con pelle vegana, Emerald Green e Midnight Black – Honor Magic6 Lite è in vendita su hihonor al prezzo di partenza di 399,90 €. Con un’offerta lancio speciale, il prodotto è disponibile per il primo mese a 349,90 €.

