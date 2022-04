Trovato con 160 vetture intestate: prestanome o truffatore?

La Polizia Stradale ha scoperto un commerciante che aveva intestato 160 automobili, vendute senza che fosse stato fatto il passaggio di proprietà.

E’ stata la Polizia Stradale a scoprire un commerciante con rivendita di auto che aveva intestato ben 160 automobili, ma non è escluso che siano di più. L’indagine della procura di Mantova ha permesso di scoprire che i veicoli erano stati venduti, senza però che fosse stato perfezionato il passaggio di proprietà.

Truffa o ennesimo caso di prestanome? In questo modo il commerciante non avrebbe pagato 53.000 euro di tassazioni varie, tra imposte provinciali e PRA. Allo stesso tempo, le multe prese da questi veicoli, non sono state incassate, proprio per la mancanza del passaggio di proprietà.

Al momento una parte dei 160 veicoli è già stata confiscata e cancellata dal PRA mentre al commerciante è stato predisposto il “blocco anagrafico”. In questo modo sarà per lui impossibile vendere o acquistare nuovamente altri veicoli.

