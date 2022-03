Tutte le ZTL di Milano con l’elenco completo per non prendere multe

L'elenco completo di tutte le ZTL di Milano e delle Aree Pedonali, chi può entrare e le eccezioni per evitare la multa da 335 euro.

Le ZTL di Milano sono aumentate negli ultimi anni, e se di Area C si è scritto molto, è bene conoscere quali sono per evitare di incappare in spiacevoli multe. Ovviamente le ZTL hanno vita indipendente rispetto all’Area C e sono più restrittive: pagando l’accesso ad Area C non avete diritto automaticamente ad entrare nelle ZTL. Vediamo allora insieme alcune questioni fondamentali per capire come funzionano.

Chi può entrare nelle ZTL e nelle aree pedonali?

L’obiettivo di ZTL e zone pedonali è quello di ridurre il traffico praticamente allo zero. E’ però evidente che esistono casi nei quali devono esserci delle eccezioni alla regola.

Possono entrare nelle ZTL, salvo prescrizioni diverse:

• residenti e ai domiciliati

• velocipedi

• mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia

• veicoli di supporto a manifestazioni, a eventi e a servizi essenziali, previa autorizzazione del competente Comando di zona della Polizia Locale

• veicoli adibiti alla pulizia e alla manutenzione stradale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni

• taxi e ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente non superiori ai nove posti, incluso il conducente, diretti all’interno della Ztl, limitatamente alle operazioni di carico e scarico passeggeri.

• è consentito il solo transito ai possessori di box o posto auto situato all’interno delle aree private il cui accesso avviene dalle vie comprese nella Ztl.

Quant’è la multa se si entra in ZTL?



I distratti ed i “furbetti” pagano caro l’ingresso nella ZTL non avendone diritto. Le multe vanno da un minimo di 80 euro fino ad un massimo di 335 euro. Come negli altri tipi di sanzioni, se il pagamento avviene entro 5 giorni dall’emissione, è possibile ottenere uno sconto pari al 30%.

ZTL e Area Pedonale Milano Navigli



Area pedonale sempre attiva, 24 ore su 24 e valida per tutti i giorni della settimana. ZTL attiva dalle 20.00 alle ore 07.00 tutti i giorni della settimana.

L’area pedonale Navigli è composta da quattro zone.

Area Pedonale: Alzaia Naviglio Grande nel tratto compreso tra via Gorizia e via Corsico e tra via Casale e via Valenza.

Sottoarea A: Alzaia Naviglio Grande nel tratto compreso tra via Corsico e via Casale, via Corsico, via Casale.

Sottoarea B: Ripa di Porta Ticinese nel tratto compreso tra via Gorizia e via Paoli. Accesso dal varco di via Paoli e da Ripa di Porta Ticinese.

Sottoarea C: Alzaia Naviglio Pavese nel tratto compreso tra via Gorizia e via Darwin, via Magolfa nel tratto compreso tra via Fusetti e Alzaia Naviglio Pavese. Accesso dal varco di via Magolfa, di v.le Gorizia e da via Borsi.

La Zona a Traffico Limitato comprende le vie:

• Via G. Borsi, nel tratto tra la Via M. Pichi e Alzaia Naviglio Pavese

• Via M. Pichi nel tratto tra Via G. Borsi e fino a fine via

• Via Gola, nel tratto tra Via G. Segantini e Via M. Pichi

• Via Magolfa, nel tratto compreso tra Via G. Segantini e Via M. Fusetti

• Via M. Fusetti

• Via F. Argelati, nel tratto compreso tra Via M. Fusetti e Piazza Arcole

• Via P. Paoli

• Via Fumagalli.

Le telecamere di controllo sono posizionate nei seguenti varchi:

• Via Paoli

• Via Borsi

• Via Magolfa

• Alzaia Naviglio Pavese – XXIV Maggio

• Ripa di Porta Ticinese – via Valenza)

• Via Pichi

• Via Borsi

• Via Casale

• Via Alzaia Naviglio Grande

• Via Bersanti

ZTL e Area Pedonale Arco della Pace

ZTL attiva tutti i giorni dalle ore 22 alle ore 4 di mattina

La ZTL Arco della Pace di Milano è delimitata dalle vie

• via Bertano

• via Francesco Melzi d’Eril

• corso Sempione

• via Gherardini

• via Canova

• via Pagano

Le telecamere di controllo sono posizionate nei seguenti varchi:

• Via Domenico Cirillo

• Corso Sempione

• Via Abbondio San Giorgio

• Via Giuseppe Francesco Piermarini

• Via Mario Pagano

ZTL Corso Garibaldi

È attiva tutti i giorni 24 ore su 24, permette la circolazione di ciclomotori e motoveicoli, e comprende i seguenti tratti di Corso Garibaldi:

• Via Tivoli e via Solera

• via Solera e via della Moscova

più relative traverse

Le telecamere di controllo sono posizionate nei seguenti varchi:

• Corso Garibaldi 117

• Corso Garibaldi 60

• Corso Garibaldi 3

ZTL ed Area Pedonale Via Paolo Sarpi

Sono attive tutti i giorni 24 ore su 24. Divieto di accesso a tutti i veicoli nell’Area Pedonale, mentre per la ZTL vale per i veicoli o complessi di veicoli con lunghezza superiore a 7,50 metri.

L’area pedonale comprende le vie:

• Via Paolo Sarpi

• Via Albertini

• Via Signorelli

• Via di Cambio

• Via Borgo da Montone

La zona ZTL comprende le vie:

• Via Venafro

• Via Bertini

• Via Aleardi

• Via Lomazzo tra via Procaccini e via Morazzone

• Via Fioravanti

• Via Messina tra Via Fioravanti e Via Procaccini

• Via Niccolini

• Via Bramante

• Via Morazzone

• Via Giordano Bruno

• Via Giusti

• Via Braccio da Montone

• Via Giorgione

• Via Guercino

• Via Verga

• Via Rosmini

• Via Alfieri

• Via Giannone

• Via Balestrieri

• Piazza Santissima Trinità

