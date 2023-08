Area B Milano: orari, mappa, chi entra, come verificare la targa

L’Area B Milano è una zona a traffico limitato ZTL per controllare l’accesso e la circolazione dei veicoli all’interno della città. Con i suoi 128 km quadrati di superficie, pari a oltre il 70% del territorio comunale, e ben 186 varchi è la più grande ztl d’Italia, molto più grande della centralissima Area C di Milano, dalla quale si differenzia nettamente anche per un altro aspetto: l’Area B non si paga.

Nessuna tariffa, soltanto divieto d’ingresso. Vediamo chi può entrare, chi non può entrare, quando è attiva l’Area B, quali sono le multe e le novità del 2023

Area B: come funziona

L’Area B di Milano comprende una vasta estensione territoriale e coincide con gran parte del centro cittadino. In questa zona, l’accesso e la circolazione sono vietati per determinati veicoli, come quelli con standard di emissioni Euro 2 a benzina o Euro 4 e 5 diesel. Questa ZTL è la più estesa in Italia, con una superficie di 128,9 chilometri quadrati. Durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, le restrizioni sono attive dalle 7.30 alle 19.30. Un aspetto interessante è che non è richiesto alcun pagamento per l’accesso ai veicoli autorizzati, tuttavia, coloro che non rispettano le norme sono soggetti a multe che variano da 163 a 658 euro.

**Le Deroghe Possibili:**

Esistono alcune eccezioni alle restrizioni della ZTL dell’Area B, pensate per agevolare determinate situazioni. Ad esempio, i veicoli alimentati a gasolio con standard Euro 4 o Euro 5 possono beneficiare di deroghe. Inoltre, è possibile usufruire del servizio “Move-In” che consente l’accesso alla ZTL per un certo numero di chilometri percorribili. Tra le agevolazioni disponibili vi è anche un bonus di ingresso valido per 50 giorni per tutti i veicoli non ammessi, durante il primo anno di applicazione delle nuove regole.

Area B Milano: gli orari



Come detto, l’Area B di Milano è un perimetro cittadino o in altri termini un’area monitorata da telecamere all’interno della quale alcune tipologie di veicoli non possono entrare. Per quelli che possono accedere, invece, l’ingresso è gratuito.

Per quanto riguarda gli orari, l’Area B è attiva dal lunedì al venerdì, eccezion fatta per le festività, dalle 7,30 alle 19,30.

Area B: la mappa

Qui sotto la mappa della zona a traffico limitato.

E’ possibile visionare la versione ingrandita direttamente qui.

Come faccio a sapere se posso entrare in Area B?

Come sapere con certezza se si può entrare o meno in Area B? Il Comune di Milano ha attivato un sistema on-line di verifica, che l’utente può sempre consultare. I limiti saranno sempre più stringenti, ma possiamo riassumere dicendo che oggi e nei prossimi anni potranno sempre oltrepassare i varchi:

Le auto Euro 5 e Euro 6 benzina

Le auto GPL , metano, ibride e elettriche

, I veicoli trasporto merci Euro 5 e Euro 6 benzina

I veicoli trasporto merci GPL, metano, ibridi e elettrici

Le moto 2 tempi Euro 5 e 4 tempi Euro 4 e Euro 5

e I ciclomotori 2 tempi Euro 5 e 4 tempi Euro 4 e Euro 5

e I veicoli con contrassegno invalidi , a patto che il titolare sia a bordo

, a patto che il titolare sia a bordo Le autoambulanze

I mezzi di Forze Armate , Polizia, primo soccorso, emergenza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile

, Polizia, primo soccorso, emergenza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile I veicoli che operano nell’ assistenza sociosanitaria o convenzionati con ospedali e ASL del Comune di Milano

o convenzionati con ospedali e del Comune di Milano I veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di attrezzature speciali per il trasporto dei disabili.

Chi non può entrare nell’Area B

Dal momento dell’attivazione dell’Area B di Milano, i divieti di accesso di sono estesi e anche nei prossimi anni si estenderanno sempre più, con un inevitabile corollario di polemiche per le multe che sono già state comminate e l’obbligo imposto a molti cittadini di cambiare auto, viste le restrizioni. Le ultime novità sono state introdotte dall’1 ottobre 2022. Ad oggi non possono accedere i veicoli:

Euro 0, 1, 2 benzina

benzina Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 diesel

Le deroghe

Per i veicoli dei residenti del capoluogo lombardo coinvolti nei divieti a partire dallo scorso ottobre, ovvero Euro 2 benzina e Euro 4 e 5 diesel, il Comune di Milano ha stabilito una deroga: 50 giorni di possibilità accesso e circolazione in Area B fino al 30 settembre 2023, fruibili senza necessità di richiesta o registrazione on-line (anche se quest’ultima è consigliata per monitorare le giornate residue).

Nelle giornate di bonus, il veicolo in questione potrà entrare nella zona a traffico limitato e uscirne per un numero illimitato di volte.

Inoltre potrà continuare a circolare in Area B Milano fino al 30 settembre 2023 chi sta cambiando la sua auto diesel Euro 5 con un’altra auto a basso impatto ambientale, a patto che abbia sottoscritto il contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine entro il 14 settembre 2022. L’ultima deroga è prevista per chi ha a bordo il dispositivo Move-In, la scatola nera che monitora i chilometri percorsi, che permette di avere a disposizione un tetto massimo di km in base alla classe ambientale del veicolo.

Verifica accesso Area B tramite targa



Se stai pianificando di attraversare l’Area B di Milano con il tuo veicolo, è essenziale verificare se il tuo veicolo può accedere a questa zona a traffico limitato. Utilizza il sito del Comune di Milano per ottenere informazioni aggiornate e affidabili sulla situazione attuale. Ecco una guida rapida su come farlo:

1. Accedi al sito del Comune

Collegati al sito web ufficiale del Comune di Milano e cerca la sezione dedicata alle informazioni sull’accesso all’Area B, oppure clicca qui.

2. Inserisci il numero di targa

Nella sezione apposita, inserisci il numero di targa del tuo veicolo. Assicurati di digitare correttamente tutti i caratteri.

3. Completa il captcha

Completa il codice Captcha fornito. Questo passaggio è importante per confermare che stai effettuando la verifica come una persona reale e non un programma automatizzato.

4. Ottieni il risultato

Dopo aver completato il captcha, attendi brevemente mentre il sistema elabora le informazioni. Verrà visualizzato il responso che indica se il tuo veicolo è autorizzato o meno a entrare nell’Area B.

5. Risultati in base alla Normativa in Vigore

Tieni presente che il risultato della verifica è legato alle normative attualmente in vigore. Le regole possono subire modifiche nel tempo, quindi è sempre consigliabile fare questa verifica prima di ogni viaggio nell’Area B.

Le prossime scadenze

Le prossime strette all’ingresso in Area B Milano sono già state stabilite:

Dall’ 1 ottobre 2024 : ciclomotori e motoveicoli a 2 tempi benzina Euro 2 e diesel Euro 2, ciclomotori benzina Euro 0 e 1 a 4 tempi

: ciclomotori e motoveicoli a 2 tempi benzina Euro 2 e diesel Euro 2, ciclomotori benzina Euro 0 e 1 a 4 tempi Dall’ 1 ottobre 2025 : Euro 3 benzina, Euro 6 diesel A-B-C acquistati dopo il 31 dicembre 2018, ciclomotori e motoveicoli a 2 tempi Euro 3, gasolio Euro 3 e benzina 4 tempi Euro 2

: Euro 3 benzina, Euro 6 diesel A-B-C acquistati dopo il 31 dicembre 2018, ciclomotori e motoveicoli a 2 tempi Euro 3, gasolio Euro 3 e benzina 4 tempi Euro 2 Dall’ 1 ottobre 2028 : Euro 4 benzina, Euro 6 diesel A-B-C acquistati entro il 31 dicembre 2018, moto benzina 4 tempi Euro 3.

: Euro 4 benzina, Euro 6 diesel A-B-C acquistati entro il 31 dicembre 2018, moto benzina 4 tempi Euro 3. Dall’1 ottobre 2030: Euro 6 diesel D-Temp, Euro 6 diesel D, ciclomotori e motoveicoli a 2 tempi Euro 4 e diesel Euro 4 e 5.

Le multe per chi entra in Area B senza permesso

Per chi entra in Area B con i veicoli che non vi possono circolare è prevista una multa molto salata, compresa tra 163 e 658 euro. L’importo cresce in caso di recidiva nei due anni successivi, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

—–

