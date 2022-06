A Milano da Ottobre stop ai diesel Euro 4 e 5 e benzina Euro 2 in Area B e Area C

Il primo ottobre 2022 a Milano scatterà il blocco per i diesel Euro 5 e per i benzina Euro 2 sia in Area C sia in Area B, le due grandi zone a traffico limitato della città meneghina.

Tempi duri per gli automobilisti lombardi quindi, con la Regione che ha confermato l‘avvio delle limitazioni per i veicoli di classe Euro 4 diesel, sospese temporaneamente a causa dello stato di emergenza durante il periodo del covid. Sono comunque previste deroghe temporanee che non superano il 31 marzo 2023 per i possessori di auto Euro 4 diesel che abbiano comprato una nuova macchina prima del 1 ottobre 2022, in modo da non lasciarli “a piedi” fino alla consegna del nuovo veicolo.

Il calcolo del chilometraggio con la scatola nera MoVe-In

Le limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel saranno attive nel semestre invernale, dal 1° ottobre al 31 marzo, nei comuni di Fascia 1 e nei comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2. Per i veicoli Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In, le limitazioni permanenti sono estese a tutto l’anno, al fine di consentirne il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate.

Quanti chilometri si possono fare?

Vengono confermate le soglie chilometriche Move-In per i veicoli Euro 4 diesel pari a 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti, e M2, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere, e 10.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3, trasporto merci, e M3, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere e con una massa oltre le 5 tonnellate.

Per quanto riguarda Area B, le soglie chilometriche annuali per i nuovi veicoli limitati dal 1° ottobre 2022, sono pari a 2mila km per i veicoli Euro 5 diesel, 1.800 km per i veicoli Euro 4 diesel, ma fanno parte della soglia chilometrica totale, e 600 km per i veicoli Euro 2 benzina.

Qui, tutti i dettagli sul funzionamento di Move-In.

Secondo la Regione, l’obiettivo è di limitare le emissioni dei veicoli più inquinati, senza impedire la mobilità e guardando alle esigenze di chi non riesce a cambiare l’auto. Incentivi ed una scelta consapevole nell’utilizzo della mobilità privata ma evitando divieti e sanzioni.

