Move-in: come funziona la scatola nera per avere deroghe in km per i veicoli a Benzina Euro 0 e Diesel Euro 1, 2, 3 e 4 anche in Area B Milano.

In Area B Milano si può usare scatola nera Move-In già dall’1 Ottobre 2021. Vediamo allora come funziona per le auto inquinanti in Area B dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30. L’idea è quella di limitare il traffico delle auto più inquinanti ma allo stesso tempo permettere ai proprietari di fare brevi spostamenti, proprio quando c’è n’è la necessità e senza obbligare all’acquisto di auto nuove a chi non può permetterselo.

Ricordiamo anche in ogni caso in Area B sono possibili ingressi liberi annui per 5 giorni per i non residenti a Milano e 25 per i residenti. Con Move-In invece non ci sono limiti di giorni in quanto vengono calcolati il numero di chilometri percorsi.

Area B Scatola Nera Move-In: cos’è e come funziona

Vi ricordate quando abbiamo parlato di Move-In? Il MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti è un progetto della Regione Lombardia che permette di avere km in deroga rispetto ai blocchi del traffico in base alla classe inquinante del proprio veicolo.

Si c’è un costo da pagare, ma rispetto all’acquisto di una vettura nuova è decisamente più affrontabile. Parliamo infatti di tutto ciò che ruota attorno alla cosiddetta Scatola Nera: 30 € per l’installazione e 20 € per la fornitura del servizio annuale per un totale di 50 € al primo anno. Nel caso già si disponga di un dispositivo installato compatibile con il progetto MoVe-In, il prezzo massimo sarà di 20 € per la sola fornitura del servizio annuale e 20 € per la fornitura del servizio annuale per gli anni successivi.

La scatola nera di Move-In può già essere utilizzata anche per accedere all’Area B di Milano.

Le deroghe per i diesel e benzina in base ai km percorsi

La scatola nera di Move-In può essere utilizzata dai mezzi Euro 0 a Benzina e i diesel Euro 1, 2, 3 e 4 per circolare nella zona denominata Area B in deroga ai divieti, che valgono dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Gli accessi potranno essere fatti solo per un per un numero di chilometri, calcolato proprio grazie alla scatola nera. Come accennato inzialmente, per i titolari delle auto inquinanti che risiedono a Milano si tratta di 25 giorni all’anno di libera circolazione, mentre titolari delle auto inquinanti che risiedono fuori Milano valgono solo per 5 giorni all’anno.

La Regione Lombardia consente ai veicoli “vietati” di circolare con la scatola nera “Move In” anche nei giorni e negli orari in cui non sarebbe consentito anche in Area B. Dato che “Move In“ è sempre attivo, anche quando Area B non è in vigore, verranno conteggiati anche i km percorsi ad esempio durante la notte o durante i festivi.

L’attivazione del servizio MoVe-In comporta la rinuncia alle deroghe normalmente previste per Area B per tutte le categorie di veicoli:

50 giorni di accesso e circolazione dinamica da effettuare entro 12 mesi dalla data del primo accesso alla ZTL Area B

25 giorni di accesso e circolazione dinamica all’anno riservati ai residenti a Milano e alle imprese aventi sede operativa in Milano

5 giorni di accesso e circolazione dinamica all’anno riservati ai non residenti a Milano e alle imprese che non hanno sede operativa in Milano.

Fanno eccezione le tipologie di veicoli che sono esentate dal divieto di accesso:

veicoli con contrassegno disabili il cui titolare sia a bordo del veicolo

veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori

veicoli di proprietà delle Forze di Polizia, Ospedali, ASL, VVFF, Emergenza-Urgenza, Protezione civile, assistenza sanitaria e sociale

veicoli privati utilizzati in emergenza per il trasporto di persone al pronto soccorso o per assunzione di terapie salvavita, previa certificazione dell’avvenuta prestazione da comunicare telematicamente entro le ore 24 del giorno successivo

gli autoveicoli speciali e ad uso specifico sono derogati dal divieto di accesso fino alla concorrenza della soglia chilometrica annua concessa da Regione Lombardia.

Area B Scatola Nera Move-In: numero di km consentiti per categoria di emissione

In base al tipo di veicolo posseduto e in proporzione alle tabelle definite da Regione Lombardia, sono previste gradualità sul numero di chilometri percorribili nel perimetro di Area B. Con la scatola nera è sempre possibile verificare quanti km si è percorsi rispetto al consentito.

Vediamo allora il numero di chilometri concessi in base alla classe di emissione:

Benzina e Diesel Euro 0: 200 km all’anno in Area B su 1.000 km consentiti

Diesel Euro 1: 300 km in Area B su 2.000 km consentiti

Diesel Euro 2: 600 km in Area B su 4.000 km consentiti

Diesel Euro 3: 1.500 km in Area B su 7.000 km consentiti

Diesel Euro 4: 1.800 km in Area B

Da notare che non ci sono distinzioni tra veicoli commerciali e veicoli privati, tranne per i diesel Euro 4: 2.000 km permessi ai veicoli commerciali anziché 1.800 dei privati.

Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione Ambito di applicazione Cat. M1, M2 (km/anno) Cat. N1, N2 (Km/anno) Cat. M3, N3 (km/anno) BENZINA EURO 0 Area 1 e 2 1000 2000 2000 GASOLIO EURO 0 Area 1 e 2 1000 2000 2000 BENZINA EURO 1 Area 1 e 2 2000 4000 4000 GASOLIO EURO 1 Area 1 e 2 2000 4000 4000 GASOLIO EURO 2 Area 1 e 2 4000 6000 6000 GASOLIO EURO 3 Area 1 e 2 7000 9000 9000 GASOLIO EURO 4 Area 1 10000 (max 5000 dal 1° ottobre al 31 marzo) 12000 (max 6000 dal 1° ottobre al 31 marzo) 12000 (max 6000 dal 1° ottobre al 31 marzo)

Attenzione: il divieto di accesso e circolazione in Area B per i veicoli euro 4 è sospeso fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

—–

Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e Flipboard. Non esitate ad inviarci le vostre opinioni e le vostre segnalazioni commentando i nostri post.