Tesla svela il nuovo spettacolare assistente 3D per il parcheggio

La Tesla ha recentemente svelato un innovativo sistema di assistenza al parcheggio che utilizza la ricostruzione 3D per fornire una vista dall’alto, simile alla vista a “volo di uccello”, molto richiesta e ormai diffusa nelle auto di lusso. Nonostante Tesla sia un marchio premium, fino ad ora non aveva mai offerto questa caratteristica. Elon Musk aveva annunciato l’arrivo di questa funzionalità già nel 2020, e solo ora, dopo più di tre anni, è stata finalmente introdotta.

Il capo del software Autopilot di Tesla, Ashok Elluswamy, ha annunciato su Twitter la nuova funzione “high-fidelity park assist”, che non è una tradizionale vista a “occhio di uccello” ma svolge una funzione simile e ulteriormente migliorata. Questa funzione sostituisce la precedente banda di ostacoli 2D con una ricostruzione 3D ad alta risoluzione dell’ambiente circostante il veicolo Tesla, integrandosi con l’Occupancy Network per assistere nelle manovre di parcheggio in spazi ristretti.

High-fidelity park assist is shipping this weekend to Tesla customers without ultrasonic sensors as part of the holiday release!pic.twitter.com/MEHL6w003r — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) December 17, 2023

Tuttavia, secondo quanto riporta Elektrek, questa nuova caratteristica sarà inizialmente disponibile solo per i veicoli Tesla Vision privi di sensori ultrasonici (Model 3/Y dal 2022 e Model S/X dal 2023). Verrà integrata anche sulle automobili elettriche Tesla più vecchiw dotati di sensori ultrasonici, anche se non è stata fornita una tempistica precisa per questa implementazione.

