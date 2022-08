Huawei FreeBuds Pro 2: tra i gadget hi-tech più gettonati durante l’estate non possono mancare gli auricolari true wireless che permettono di ascoltare musica e fare chiamate, dal mare alla montagna. Non pensare, però, siano adatti solo a un tech addicted. I nuovi Huawei FreeBuds Pro 2 con cancellazione del rumore avanzata racchiudono tante funzionalità perfette per le esigenze di ogni tipo di turista e viaggiatore.

Huawei FreeBuds Pro 2: l’avventuroso

Se la sua idea di viaggio è partire con zaino in spalla e tanta curiosità per scoprire luoghi sperduti e ameni, incurante di rischi, disagi e mancanza di comfort, delle Huawei FreeBuds Pro 2 amerà il design ergonomico. Riuscirà a indossarle comodamente in qualsiasi situazione, sfidando vento, pioggia e sudore. L’algoritmo intelligente garantisce la cancellazione del rumore a prova di vento e la resistenza agli spruzzi d’acqua certificata IP54 assicurando un corretto funzionamento anche in condizioni meno favorevoli.

Lo zero sbatti

Non concepisce altra vacanza che non sia fatta di relax assoluto e dolce far niente per tutto il giorno. Grazie alla tecnologia di tripla equalizzazione adattiva, Huawei FreeBuds Pro 2 regolano l’audio in maniera automatica in base alla struttura del canale uditivo, la posizione in cui sono indossati (anche quando è semplicemente sdraiato sul materassino) e il livello del volume per un suono personalizzato sul momento. Non dovrà preoccuparsi di nulla perché faranno tutto gli auricolari.

Il fuori sede

L’estate è il momento dell’anno in cui ritorna in famiglia dopo mesi trascorsi lontano da casa per motivi di lavoro o studio. Ricongiungersi con i parenti è sempre una grande gioia, ma quando i momenti di condivisione diventano tanti (e troppi), non potrà fare a meno della cancellazione attiva del rumore dinamica avanzata per trascorrere momenti di tranquillità ascoltando musica a un livello di qualità e isolandosi dai rumori esterni, in particolare da quelle domande a cui zie e nonne non sanno resistere: “Quando ti laurei?”, “Quando ci fai un nipotino?”, “Quando ci presenti il tuo partner?”.

Il mordi e fuggi

A lunghi viaggi on the road preferisce weekend brevi e gite last minute perché non sopporta preparare i bagagli, pianificare e organizzare itinerari in più tappe. Grazie alla lunga durata della batteria, potrà portare sempre con sé Huawei FreeBuds Pro 2 e utilizzarli attivamente fino a 6 ore e mezza per un totale di 30 se inserite in custodia.

Lo stacanovista smartworker

È sempre connesso e tiene costantemente controllati mail e calendar, anche in vacanza. Alla prima occasione, chiama il collega o organizza una videocall per assicurarsi che il team sia sempre sul pezzo. La nuova tecnologia Pure Voice garantisce chiamate chiare e silenziose in ambienti rumorosi, anche in videochiamata con una maggiore accuratezza nella rilevazione delle voci e nella cancellazione del rumore circostante. Per essere ancora più efficiente e non rischiare di annoiarsi, sfrutta la funzionalità che permette di connettere gli auricolari simultaneamente a due dispositivi, ad esempio PC e smartphone, grazie allo switch automatico delle chiamate da uno all’altro.

Qualunque sia il profilo, l’esperienza di ascolto di qualità e la resa del suono di Huawei FreeBuds Pro 2 mette tutti d’accordo grazie al doppio speaker. Gli auricolari sono infatti stati co-sviluppati con Devialet che, all’innovazione di Huawei nel settore audio, ha unito il proprio impegno nella ricerca di un suono professionale per ottimizzare al meglio l’esperienza acustica del device, riuscendo ad ottenere la certificazione Hi-res Audio Wireless per l’alta fedeltà del suono.

Huawei FreeBuds Pro 2 sono disponibili in tre colorazioni simbolo della semplicità e dell’eleganza di Huawei – Silver Frost, Ceramic White e la new entry Silver Blue. Pensata per rappresentare un colore da sogno, Silver Blue è la nuova colorazione ispirata alle stelle della galassia.

Le migliori offerte Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.