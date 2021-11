Alcune auto non avranno queste funzioni a causa della carenza di chip

Gli effetti della crisi dei semiconduttori sul mercato si sta ripercuotendo sulla capacità produttiva delle case automobilistiche. E per salvare il salvabile, negli USA le nuove auto non avranno funzionalità che inizialmente erano state promesse. Si, perché pur di produrre, qualcuno ha deciso di rimuovere alcune delle caratteristiche high-tech non di vitale importanza, ma che comunque richiedono chip al momento introvabili.

Una scelta difficile, ma che ha permesso di tenere aperte le linee di produzione così come migliaia di posti di lavoro. Nei mesi scorsi Ford e GM hanno dovuto parcheggiare centinaia di pick-up quasi pronti, ma che non potevano consegnare per la mancanza dei chip. E che sono dovuti tornare negli impianti una seconda volta quando le forniture sono arrivate.

L’elenco dei produttori è vasto, e la lista qui sotto raccolta da Car&Driver dimostra la crisi dell’intera industria, con modifiche impensabili fino a poco tempo fa su come le nuove automobili sono costruite e vendute.

BMW : Touchscreen

: Touchscreen Cadillac : Super Cruise

: Super Cruise Chevrolet/GMC : HD Radio

: HD Radio Chevrolet/GMC : sedili e volanti riscaldati

: sedili e volanti riscaldati Ford : Navigazione satellitare

: Navigazione satellitare GM : Auto Stop-Start

: Auto Stop-Start GM : Ricarica wireless

: Ricarica wireless GM : disattivazione cilindri V8

: disattivazione cilindri V8 Mercedes : audio premium, luci LED e altro

: audio premium, luci LED e altro Nissan : Navigazione satellitare

: Navigazione satellitare Porsche : sedile regolabile 18 posizioni, regolazione elettrica dello sterzo

: sedile regolabile 18 posizioni, regolazione elettrica dello sterzo Tesla: Porte USB, sedile lombare del passeggero

Per qualcuno possono essere funzioni inutili, per altri indispensabili. Di certo è che l’abbondanza di elettronica ha portato ad una situazione per la quale un’auto senza queste componenti sembra “incompleta“.

Riuscireste a comprare un’auto nuova senza navigatore satellitare, anche se fino a ieri avete guidato senza? Questo è un piccolo esempio di come è facile ad abituarsi a tante piccole comodità, che però come abbiamo visto, presentano sempre un prezzo da pagare…

