Il progetto MoVe-In promosso dalla Regione Lombardia sta a significare “Monitoraggio Veicoli Inquinanti” e consiste nel tener sotto controllo le emissioni delle auto rilevando, attraverso una black-box, i km effettuati e gli stili di guida. Chi aderisce a MoVe-In Lombardia ottiene una deroga chilometrica annuale, calcolata in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo, per circolare anche nei luoghi in cui la propria auto normalmente per legge non potrebbe.

In aggiunta, lo stile di guida virtuoso su strade urbane e extra-urbane, misurabile sempre tramite la scatola nera, consente di ottenere un numero aggiuntivo di km. Per tutte le informazioni sul MoVe-In, la guida interattiva e il video tutorial è possibile consultare il portale della Regione Lombardia. Il progetto è stato esteso anche a Piemonte e, dal 2023, Emilia Romagna.

Come funziona MoVe-In Lombardia

Per aderire al progetto MoVe-In Lombardia è necessario installare una black-box sul proprio veicolo, in grado di monitorare, attraverso il collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica dedicata, le percorrenze.

Ad ogni auto che si iscrive al progetto viene assegnato un tetto massimo di chilometri annuali. Con questo sistema, è possibile circolare tutti i giorni della settimana e a tutte le ore anche nelle zone dove l’auto in questione è soggetta a limitazioni fino al raggiungimento della soglia chilometrica.

Un esempio concreto ma, come vedremo, particolare è l’Area B di Milano. Successivamente, una volta superati i km, si torna a dover rispettare le normali restrizioni. Il saldo dei chilometri può essere costantemente monitorato dall’automobilista attraverso la app MoVe-In.

Chi può aderire al MoVe-In

Possono aderire al MoVe-In tutti i proprietari delle auto benzina, diesel, GPL e metano soggette a restrizioni alla circolazione in alcune zone di Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. In particolare:

Auto benzina Euro 0

Auto benzina Euro 1

Auto benzina Euro 2

Auto diesel Euro 0

Auto diesel Euro 1

Auto diesel Euro 2

Auto diesel Euro 3

Auto diesel Euro 4

Auto diesel Euro 5 (solo per l’Area B Milano)

Auto GPL Euro 0

Auto GPL Euro 1

Auto metano Euro 0

Auto metano Euro 1

Ad ogni classe ambientale della vettura corrisponde una soglia km annuale che varia da 1.000 a 8.000 km, con alcune differenze a seconda delle Regioni.

LOMBARDIA

Benzina e gasolio Euro 0: 1000 km

Benzina e gasolio Euro 1: 2000 km

Gasolio Euro 2: 4000 km

Gasolio Euro 3: 7000 km

Gasolio Euro 4: 8000 km

PIEMONTE

Benzina, gasolio, GPL e metano Euro 0 e Euro 1: 1000 km

Benzina e gasolio Euro 2: 2000 km

Gasolio Euro 3: 5000 km

Gasolio Euro 4: 8000 km

EMILIA ROMAGNA

Benzina, gasolio, GPL e metano Euro 0 e Euro 1: 1000 km

Benzina e gasolio Euro 2: 2000 km

Gasolio Euro 3: 5000 km

Gasolio Euro 4: 8000 km

Le aree interessate

In Lombardia le zone interessate dal progetto MoVe-In sono gli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, i capoluoghi Pavia, Lodi, Cremona e Mantova con i relativi Comuni di cintura, i Comuni della fascia con oltre 30.000 abitanti, ovvero Abbiategrasso, Lecco, S.Giuliano Milanese, Varese, Vigevano.

In Piemonte sono invece 75 i Comuni coinvolti: l’agglomerato di Torino e quelli che hanno aderito appartenenti alle zone denominate Pianura e Collina.

In Emilia Romagna, infine, il progetto è attivo nei Comuni con oltre 30.000 abitanti, in quelli dell’agglomerato di Bologna e a Fiorano Modenese, Maranello e Rubiera, che hanno aderito volontariamente al piano.

Km aggiuntivi

Come detto, gli automobilisti, tramite un comportamento virtuoso al volante, hanno la possibilità di incrementare la soglia chilometrica: guadagnano 0,2 Km di bonus per ogni chilometro percorso su autostrade con velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h e 0,1 Km di bonus ogni chilometro percorso su strade urbane con uno stile di guida ecologico.

Come aderire e i costi

Per aderire al MoVe-In Lombardia servono alcuni passaggi:

registrarsi al portale accedendo tramite Spid compilare la domanda di adesione on-line contattare il Service Provider di tecnologia per sottoscrivere l’abbonamento fissare l’appuntamento in officina per l’installazione della scatola nera, attivare il servizio una volta che il dispositivo è a bordo.

I costi sono di 30 euro per installazione della black-box e 20 euro annuali per il servizio, che è rinnovabile per due anni. Se però a bordo è già presente una scatola nera compatibile con il progetto si pagano solo i 20 euro annuali per la fornitura del servizio.

Move-In e Area B Milano: come funziona e controversie

Un caso particolare che merita un capitolo a parte è quello dell’Area B di Milano. Tramite MoVe-In Comune di Milano per Area B, infatti, è anche possibile accedere all’ampia zona soggetta a restrizioni alla circolazione del capoluogo lombardo per una determinata soglia di km. In particolare:

Auto benzina e diesel Euro 0: 200 km

Auto benzina e diesel Euro 1: 300 km

Auto benzina e diesel Euro 2: 600 km

Auto diesel Euro 3: 1500 km

Auto diesel Euro 4: 1800 km

Auto diesel Euro 5: 2000 km

Forti polemiche e dibattiti su questo sistema sono sorti nei mesi scorsi, perché la scatola nera registra le percorrenze e, quindi, scala i km anche al di fuori degli orari in cui l’Area B, che, ricordiamolo, coinvolge il 72% del Comune meneghino, è attiva.

