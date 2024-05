Orari F1 GP Imola 2024 in diretta live su TV8, Sky e NOW

Ecco tutti gli orari F1 GP Imola 2024 live su TV8, Sky e Now. Segnatevi l’appuntamento per tutte le dirette su TV8 con le qualifiche sabato 18 Maggio e la gara domenica 19 Maggio.

Il Campionato del Mondo di Formula 1 torna in Europa a più di otto mesi di distanza dall’ultimo Gran Premio disputato nel Vecchio Continente e lo fa proprio nella nazione, l’Italia, dove si era corsa l’ultima gara, a Monza lo scorso 3 settembre. Del resto, l’Italia è il Paese che ha ospitato più Gran Premi (105) validi per la massima competizione automobilistica, di cui 30 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Quella che andrà in scena nel fine settimana sarà la quarta edizione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy, denominazione utilizzata dal 2020 al 2022: l’anno scorso la gara fu cancellata a causa dell’alluvione che colpì vaste zone della regione, causando vittime e devastazioni.

Imola è una delle piste storiche rimaste nel calendario iridato ed è nota per essere molto tecnica, esaltando il talento dei piloti che devono affrontarne combinazioni di curve e staccate piuttosto complesse. Enzo Ferrari, alla cui memoria il circuito è intitolato dal 1988, dopo esserlo stato alla memoria del figlio Dino dal 1957, fu uno dei promotori del progetto di un circuito da costruire sulle colline attorno alla città emiliana e lo definì una sorta di “piccolo Nürburgring”.

Composta da 19 curve (10 a sinistra, 9 a destra) e caratterizzata da una significativa variazione altimetrica, trenta i metri di differenza fra il punto più alto e quello più basso, la pista ha una sede stradale piuttosto stretta e ha solamente una zona DRS, fattori che rendono i sorpassi certamente non facili. Il risultato delle qualifiche sarà quindi determinante per quello della gara: non è un caso che mai nessuno si sia imposto su questo circuito partendo oltre la quinta posizione sulla griglia di partenza e che 19 volte su 30 chi è passato per primo sotto la bandiera a scacchi è partito dalla prima fila.

Dei 20 piloti in gara quest’anno soltanto uno, Fernando Alonso, ha corso a Imola quando la gara si correva come Gran Premio di San Marino: lo spagnolo conquistò il successo nel 2005 al termine di un esaltante duello con Michael Schumacher, ripetutosi l’anno successivo ma con un ordine d’arrivo a parti invertite. Il tedesco è il pilota più vittorioso essendosi aggiudicato sette successi (sei con la Ferrari, uno con la Benetton) mentre due squadre, Williams e Ferrari, condividono il primato di vittorie (8).

Per quanto riguarda le pole position qui il primato va ad Ayrton Senna, che ne conquistò ben 8, fra cui l’ultima, proprio quel 30 aprile di trent’anni fa in una giornata funestata dalla scomparsa del pilota austriaco Roland Ratzenberger. Il giorno dopo, il 1° maggio, toccò ad Ayrton la stessa sorte in uno dei fine settimana più tragici nella storia della massima competizione automobilistica, la cui memoria sarà ancora ricordata questo fine settimana in una serie di manifestazioni organizzate da tutta la famiglia della Formula 1.

Orari F1 GP Imola 2024 LIVE su TV8

Sabato 18 Maggio

Ore 15.30: Paddock Pre Qualifiche

Ore 16.00: Qualifiche F1

Ore 17.15: Paddock Post Qualifiche

Ore 17.45: Paddock Live Show

Ore 18.15: Villeneuve-Pironi

Ore 20.15: Replica Qualifiche F1

Domenica 19 Maggio

Ore 13.30: Paddock Pre Gara

Ore 15.00: Gara F1

Ore 17.00: Paddock Post Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18.00: Sintesi Gara F1

Ore 19.00: Race Anatomy F1

Orari F1 GP Imola 2024 su Sky e Now

Giovedì 16 maggio

Ore 13.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 17 maggio

Ore 9.50: F3 – prove libere 1

Ore 11: F2 – prove libere 1

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F3 – qualifiche

Ore 15.55: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Super Cup – prove libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal

Ore 21.45: “Io e Ayrton”

Sabato 18 maggio

Ore 10: F3 – Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Super Cup – qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.40: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 19 maggio

Ore 8.25: F3 – Feature Race

Ore 9.55: F2 – Feature Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup – gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

Ore 24: “Io e Ayrton”

Fonte Sky

Copyright Image: Sinergon LTD