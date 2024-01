Il nuovo Lexus UX 2024 è disponibile in versione Premium Hybrid o Full Electric

Il nuovo Lexus UX 2024 monta ora il motore ibrido potenziato UX 300h e ha una batteria più efficiente, per offrire prestazioni migliorate e una guida più dinamica. L’interno del veicolo è stato arricchito con tecnologie più avanzate e diverse opzioni di personalizzazione, mentre l’esterno si distingue con nuove opzioni cromatiche e un design raffinato.

Nel 2024, Lexus ha introdotto un significativo aggiornamento al suo UX, l’urban crossover ha infatti ricevuto miglioramenti sostanziali sia nel gruppo propulsore che in altri dettagli, migliorando la sua dinamica di guida.

Il Lexus UX 300h, che sostituisce il precedente UX 250h Hybrid, è un motore ibrido più potente e efficiente. La combinazione di un motore a quattro cilindri da 2,0 litri e due motori elettrici offre ora una potenza totale di 146 kW (199 CV), con un incremento dell’8% rispetto al modello precedente. Il motore elettrico posteriore è stato potenziato significativamente, passando da 5,3 kW a 30 kW, migliorando notevolmente la risposta dell’acceleratore e rendendo la guida ancora più piacevole. Questi aggiornamenti includono anche una nuova batteria agli ioni di litio più efficiente.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h è ora più rapida, riducendosi a 8,1 secondi nel modello a trazione anteriore e a 7,9 secondi nel modello a trazione integrale. Anche il consumo di carburante è migliorato, con una riduzione fino al 12% rispetto al modello precedente. La nuova UX offre quindi un equilibrio ottimale tra prestazioni dinamiche e sostenibilità.

Il nuovo UX 300h a trazione integrale offre una dinamica di guida più precisa, con una migliore gestione del rollio e una stabilità aumentata in frenata e su superfici irregolari. Questi miglioramenti sono il risultato di un sistema di trazione integrale e-Four migliorato e di una carrozzeria rinforzata, che garantiscono un’esperienza di guida più controllata e sicura.

Gli interni vedono l’introduzione di un nuovo display multi-informazioni da 12,3 pollici, completamente digitale e personalizzabile. Questa caratteristica, unita al touchscreen multimediale aggiornato, migliora l’esperienza utente in termini di accessibilità e personalizzazione. Anche la sicurezza è stata potenziata con l’introduzione di una telecamera Driver Monitor e nuove funzioni del Lexus Safety System +.

Per gli interni, è disponibile un nuovo colore, Light Sand, e una scelta di rivestimenti senza pelle. Esternamente, il nuovo colore Sonic Copper aggiunge un ulteriore tocco di eleganza. Per la versione F-Sport e per la F-Sport Design è disponibile un’ulteriore variante della combinazione bitone, con un set di colori esterni dedicato, che ora si estende dal montante anteriore al montante posteriore, collegando l’estremità del vetro posteriore con la linea delle portiere posteriori.

Il modello UX 300e Full Electric continua a offrire prestazioni eccezionali con una batteria agli ioni di litio di maggiore capacità. L’aggiornamento ha portato a un’autonomia aumentata del 40%, raggiungendo i 450 km, e una riduzione del tempo di ricarica.

Copyright Image: Sinergon LTD