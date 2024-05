Lexus UX 300e 2024 vanta ora una capacità di ricarica migliorata e una batteria più efficiente, che offre fino a 450 km di guida con una sola carica.

Lexus UX 300e, lanciato per la prima volta nell’autunno del 2020, ha segnato l’ingresso di Lexus nel segmento dei veicoli completamente elettrici. Per il modello 2024, UX 300e ha introdotto miglioramenti significativi, sia in termini di tecnologia che di prestazioni. Tra le novità più rilevanti figura la riduzione dei tempi di ricarica: ora è possibile ricaricare la batteria al 80% in soli 60 minuti utilizzando un sistema di ricarica rapida DC, rispetto agli 80 minuti necessari in precedenza.

Durante il 2023, Lexus ha implementato una serie di miglioramenti tecnici che hanno aumentato l’autonomia del veicolo del 40%. L’introduzione di una nuova batteria agli ioni di litio da 72,8 kWh ha permesso al UX 300e di raggiungere fino a 450 km con ruote da 17 pollici e fino a 440 km con ruote da 18 pollici. Questi risultati sono supportati anche da miglioramenti aerodinamici, come la superficie inferiore liscia e piana della batteria e ampi rivestimenti del pianale, che riducono la resistenza all’aria e migliorano l’efficienza del veicolo.

Lexus non si è limitata a migliorare l’autonomia e i tempi di ricarica. Anche l’esperienza di guida ha subito un’evoluzione significativa con perfezionamenti allo sterzo e alle sospensioni, che rendono la guida del UX 300e più confortevole e reattiva. Il nuovo sistema multimediale con touchscreen da 8 o 12,3 pollici, ora disponibile anche sul modello UX 300h, arricchisce ulteriormente l’esperienza a bordo.

La gestione avanzata della batteria è un altro punto di forza del UX 300e. I sensori monitorano continuamente la tensione di ciascuna cella e la temperatura a livello di singola cella, ottimizzando le prestazioni e il ciclo di vita della batteria. Il sistema di ventilazione interna garantisce che il pacco batteria rimanga a una temperatura ideale, importante durante la guida ad alta velocità o in caso di ricariche frequenti.

Gli utenti del UX 300e possono anche sfruttare l’app Lexus Link+ per monitorare lo stato della batteria, l’autonomia rimanente e gestire da remoto la ricarica del veicolo, sfruttando tariffe energetiche più vantaggiose. È importante notare che la garanzia standard del veicolo copre fino a otto anni o 160.000 km, proteggendo il degrado della capacità della batteria sotto la soglia del 70%, con l’opzione di estendere questa copertura fino a 10 anni o 1.000.000 di km attraverso l’Extended BEV Care.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Lexus

Copyright Image: Sinergon LTD