Le 10 reazioni quando ti dicono che venderanno solo auto elettriche

Le 10 reazioni che avrai quando scoprirai che anche in Italia è scattato il divieto di vendita di auto a combustibile fossile...

Alcuni Paesi hanno preso l’insana decisione di vietare la vendita di auto che utilizzano combustibili fossili. Come Boris Johnson, che ha anticipato al 2030 il divieto nel Regno Unito. Fortunatamente Germania e Italia al COP26 non hanno firmato l’impegno per la messa al bando delle auto con motori a combustione interna entro il 2035.

Facciamo comunque un passo avanti, e vediamo cosa potrebbe succedere se il divieto venisse imposto anche da noi. Voi come reagireste? Abbiamo provato ad immaginare come ci sentiremmo, ovviamente con tanta ironia e come sempre cercando di farci qualche risata.

Prequel) Quando leggi proprio qui sopra che l’Italia non ha firmato l’impegno per la messa al bando delle auto con motori a combustione interna entro il 2035

1) Quando leggi sul giornale che anche in Italia ci sarà il divieto di vendita di auto a combustibile fossile.

L’hanno fatto per davvero… noooooooooooo!

2) Quando subito dopo vai su internet per capire se c’è una scappatoia…

Ci deve essere!

3) Quando cerchi di capire quanto costa un’auto elettrica, ma non ne hai una da rottamare e non hai diritto agli incentivi

Te pareva.

4) Quando ti dicono che un’autonomia di 100 km basta e avanza, perché la media giornaliera degli spostamenti degli altri è molto più bassa

E incominci a chiederti chi ha fatto i calcoli…

5) Quando leggi sul sito dei fanboy che andare al massimo a 110 km/h per risparmiare la batteria, è bello.

E ti viene il mal di testa solo a immaginare chi ha pensato una scemenza del genere.

6) Quando ti vogliono convincere che l’auto elettrica è ecologica, ma l’energia arriva dal nucleare

E vieni invaso dallo sgomento.

7) Quando ti dicono che la ricarica RAPIDA ci mette mezz’ora (!!!)

E io sto li ad aspettare mezz’ora?!?

8) Quando scopri che il cavo per l’auto elettrica costa almeno 150 euro… se sei fortunato.

Quando già pensavi di prenderne uno di scorta.

9) Quando i tuoi amici fanboy vogliono convincerti a tutti i costi che questo è il futuro!

E sotto sotto ti fanno tenerezza.

10) Quando hai capito che ormai non c’è più niente da fare

Non c’è nessuna spiegazione logica, ma ti devi arrendere.

Bonus: quando pensi di averli fregati comprando l’auto dei sogni il giorno prima del divieto

Quando subito dopo pensi che prima o poi dovrai rottamarla

Ma ti convinci che non lo farai mai

E continui a guidare, con un sorriso a denti stretti

Bene, speriamo come sempre di avervi strappato almeno un sorriso: alla prossima!

