10 cose che capitano quando riprendi l’auto dopo le ferie

Ferie finite per tutti, o quasi. Tra poco sarà ora di riprendere le normali abitudini e di tornare alla guida. Certo, in molti sono ancora in smartworking, ma sappiamo che prima o poi dobbiamo prendere l’automobile per andare da qualche parte. Ecco allora le tipiche situazioni, positive o negative che siano, che capitano quando riprendi l’auto dopo le ferie.

Quando accendi la radio sulla tua stazione preferita da sempre

La mattina, appena parti ritrovi la tua stazione radio preferita, con la musica giusta, e… il mondo ti sorride!

Quando esci dal parcheggio, senti la radio, sei felice, e saluti tutti

Hey sono appena tornato dalle ferie, sono fe-li-ce!

Quando decidi di essere gentile con il mondo, e dai la precedenza a tutti

Si, perché finalmente hai deciso che devi essere un vero gentleman, finalmente.

Quando dai la precedenza a tutti, ma capita l’idiota che non te concede

Normalmente scateneresti la bestia che è in te, ma hai preso l’auto dopo una bella vacanza e decidi che devi tenere la calma…

Quando hai fatto una decina di chilometri, e scopri di esserti dimenticato di passare dal benzinaio

Ma la spia della benzina da quanto tempo è accesa?

Quando arrivi dal benzinaio, e ti accorgi che per fare il pieno adesso servono moooolti più soldi dell’anno scorso.

Succede ogni volta che non usi la macchina per un po’, ma anche quando la usi tutti i giorni vero? Uno spavento cosmico!

Quando su Isoradio pronunciano le parole “code a tratti”

Sai benissimo che per loro significa rimanere imbottigliati nel traffico ma non vogliono dirlo per non urtare la sensibilità degli automobilisti… e ormai ti senti come quello che le sa proprio tutte…

Quando ti guardi attorno, e pensi che sarebbe stato meglio darle una bella lavata…

E ad un certo punto di chiedi come hai fatto a farla diventare così sporca dentro e fuori…

Quando arrivi nei pressi del tuo posto preferito, lo trovi occupato, ma subito dopo si libera.

Chi mai può aver parcheggiato proprio nel punto perfetto che ho trovato dopo anni di pratica?!?!? Ah, no, se ne va….

Quando finalmente hai parcheggiato, ma tutto sommato vorresti guidare ancora un po’.

Eh si, perchè dopo una bella vacanza, cosa c’è di meglio che farsi un bel giretto in macchina?

Quando ce l’hai messa tutta per essere positivo, ma hai già voglia di tornare in vacanza…

E se proprio tutto questo non corrisponde alla realtà, speriamo almeno di avervi strappato un sorriso! Come al solito… alla prossima!

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.