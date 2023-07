Il noleggio auto a lungo termine oggi rappresenta sempre più un’alternativa concreta all’acquisto. Le offerte appartenenti a questa categoria si stanno moltiplicando e, spesso, orientarsi tra loro non è semplice.

Per questo, è importante sapere come funziona il noleggio auto a lungo termine, a chi conviene e a chi non conviene, come evitare le truffe e cosa succede se l’auto a noleggio si danneggia o mi viene rubata. Ecco il quadro completo.

Cos’è e come funziona il noleggio auto a lungo termine

Il noleggio auto a lungo termine è un contratto di servizi: il pagamento di un canone mensile consente a chi sceglie questa formula di mettersi al volante di un’auto per un periodo compreso tra due e quattro anni senza diventarne proprietario. Proprietaria del veicolo, invece, è la società di noleggio, che si assume anche l’onere di offrire una serie di servizi, dall’assicurazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, fino all’assistenza.

Per comprendere come funziona il noleggio a lungo termine dell’auto, occorre considerare due variabili che vengono stabilite al momento della stipula del contratto: la durata e il chilometraggio annuale. C’è infine una terza variabile importante: l’anticipo. Per i privati che non hanno elevata capacità di spesa possono essere molto interessanti le formule di noleggio auto senza anticipo.

A chi conviene e a chi no

Il noleggio auto a lungo termine può presentare alcuni vantaggi rispetto all’acquisto, a patto che sussistano tipologie di esigenze ben precise: il noleggio conviene a chi percorre distanze ampie, ma non eccesive, non oltre 30.000 km l’anno, e a chi vuole guidare un’auto sempre nuova. Non conviene, invece, se si hanno percorrenze più elevate o se si sottopone il veicolo ad un elevato tasso di usura e incidenti.

Come scegliere l’auto a noleggio giusta

La prima sfida che chi opta per il noleggio deve affrontare è quella di scegliere l’auto giusta per lui e per il noleggio a lungo termine. Ecco come farlo. Il primo passo è quello di porsi domande sulle proprie esigenze di mobilità: che lavoro hai? Quanti chilometri percorri e dove? Hai famiglia? Viaggi molto? E, soprattutto, per definire la categoria di auto, occorre considerare il budget che si ha nel portafoglio.

La durata del noleggio auto

Come abbiamo visto, la durata è un parametro fondamentale nel noleggio auto a lungo termine: può variare dai 24 ai 48 mesi. Ci sono anche formule che hanno le stesse caratteristiche di servizio del noleggio a lungo termine, ma spaziano dai 6 ai 24 mesi. In questo caso di parla di noleggio a medio termine dell’auto.

Come richiedere il noleggio auto a lungo termine

Vuoi richiedere il noleggio auto a lungo termine? Scopri qui come fare. Serve naturalmente una vasta documentazione, che funge da garanzia per il noleggiatore, e serve seguire procedure ben precise, che accompagnano l’utente fino al momento della restituzione dell’auto a fine contratto.

Come evitare le truffe

Quando si sceglie per la prima volta il noleggio auto a lungo termine, è importante imparare a difendersi dalle possibili truffe. Tre consigli su tutti:

scegliere una società di noleggio nota e strutturata

prestare attenzione all’ Iva quando si sceglie il canone

quando si sceglie il canone leggere tutto il contratto, comprese le clausole.

Cosa succede se restituisco l’auto a noleggio danneggiata

Quando si noleggia un’auto a lungo termine, occorre prestare particolare attenzione alla fase di riconsegna del veicolo. Cosa succede se la restituisco danneggiata? Ecco quali sono i principali rischi, in primis una penalità danni che può far male, parecchio male, al portafogli.

Cosa succede in caso di furto dell’auto a noleggio

Infine, cosa succede se mi rubano l’auto a noleggio lungo termine? Queste le regole alle quali occorre attenersi. In primis prestare attenzione per evitare di agevolare il furto, in secondo luogo, se il fattaccio avviene, comportarsi come quando ci viene rubata l’auto personale. Ma con qualche attenzione in più, considerando che la vettura non è di nostra proprietà, bensì è intestata alla società di noleggio…

