Noleggio auto a lungo termine: come non farsi fregare

Come ogni formula di transazione, anche il noleggio auto a lungo termine può essere oggetto di truffe per i clienti. Tanto per i privati quanto per i professionisti, le piccole medie imprese e le aziende, occorre quindi prestare attenzione ad alcuni aspetti.

Dopo aver spiegato la formula del noleggio auto a lungo termine e diversi aspetti legati ad essa, approfondiamo qualche consiglio utile per evitare le truffe nel noleggio a lungo termine dell’auto.

Noleggio auto a lungo termine: come evitare le truffe

Scegliere una società di noleggio auto strutturata

Il primo consiglio, che vale un po’ per tutti gli esborsi di denaro, è quello di verificare bene chi si ha di fronte. Visto che la formula del noleggio auto a lungo termine sta diventando sempre più diffusa, stanno nascendo diversi operatori, non tutti seri e certificati.

Quindi, per evitare le truffe, una buona pratica è quella di affidarsi a società di noleggio auto strutturate e conosciute sul mercato e ai loro partner ufficiali, indicati sui siti web. Meglio, quindi, spendere qualche ora in più nella ricerca rispetto ad affidarsi ad un’azienda sconosciuta, che magari propone canoni superscontati o formule strane.

Prima regola: solo bonifico

Una regola molto importante è pagare solo tramite bonifico bancario l’anticipo e l’eventuale cauzione dopo aver firmato il contratto. Meglio non firmare assegni a nessun agente o usare la carta di credito per evitare che i soldi finiscano in un buco nero o, ancora peggio, incappare nell’inganno di ordinare una vettura inesistente.

Presta attenzione all’Iva

Oggi le offerte di noleggio auto a lungo termine si trovano anche e soprattutto su internet, sia sui siti ufficiali dei noleggiatori, sia su siti comparatori. Su questi ultimi, occorre prestare attenzione all’Iva.

Se le offerte riservate alle aziende, solitamente, sono Iva esclusa, quelle destinate ai provati sono Iva inclusa, ma in ogni caso la dicitura sull’Iva è segnalata in maniera chiara proprio per evitare truffe e mancanza di trasparenza. Se questa informazione manca, qualche sospetto deve venire.

Leggere il contratto di noleggio nella sua interezza

Un’ultima regola, ma di fondamentale importanza, per stare alla larga dai raggiri è quella di leggere il contratto di noleggio nella sua interezza. Sono una ventina di pagine, ma il documento contiene tutti i dettagli e, soprattutto, le clausole dell’accordo.

Le parti più importanti cui prestare attenzione sono i servizi inclusi nel contratto di noleggio auto, le soglie chilometriche, le penali in caso di annullamento dell’ordine e chiusura anticipata del contratto, e la restituzione dell’auto a fine noleggio.

