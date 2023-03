Consumi elevati dell’auto: cause e soluzioni

Se noti che la tua auto sta consumando più carburante del solito dovresti fare alcuni piccoli controlli. I consumi elevati dell’auto, che arrivano come all’improvviso, non sono necessariamente legati al motore ma anche ad alcuni piccoli errori facilmente risolvibili. Vediamo quindi tutte le possibili cause.

Come misurare i consumi dell’auto

Tutte le auto di oggi sono attualmente equipaggiate con un computer di bordo che fornisce un grande supporto, in quanto dà modo di visualizzare costantemente i dati di riferimento. Il cruscotto digitale ci offre spesso anche due contatori parziali, che possono essere azzerati singolarmente per misurare le informazioni, tra cui la velocità media e i consumi, in un percorso prestabilito, lasciando il secondo alla media generale.

I consumi si misurano in:

km / litro o km / kWh, la misura più semplice e immediata da comprendere visto che indicano la quantità di strada che si percorre con un singolo litro di benzina o diesel o con un kWh di elettricità;

l / 100 km o kWh / 100 km, parametro usato soprattutto dai costruttori per indicare i consumi medi omologati.

Sulla gran parte dei sistemi odierni è possibile di scegliere con quale delle due modalità visualizzare i consumi. Qualora non riscontrassi alcuna anomalia ma volessi ridurre i consumi, ecco alcuni trucchi per consumare meno con la tua auto a benzina, diesel o ibrida.

Pressione degli pneumatici errata

Una delle principali cause dei consumi elevati dell’auto è la pressione degli pneumatici errata.

Gli pneumatici sgonfi o troppo gonfi possono influire sulla resistenza al rotolamento, aumentando così il consumo di carburante. Assicurati di controllare la pressione degli pneumatici regolarmente e di gonfiarli al livello raccomandato dal produttore dell’auto.

Aerodinamica

Anche l’aerodinamica influisce. Soprattutto d’estate è abitudine viaggiare con i finestrini abbassati, ma ciò può causare resistenza all’aria man mano che aumenta la velocità.

Anche l’uso di portapacchi o altri pacchi sul tetto influiscono sull’aerodinamica, e quindi sui consumi.

Filtro dell’aria sporco

Un filtro dell’aria sporco può impedire all’aria di fluire correttamente nel motore, riducendo l’efficienza del combustibile.

Assicurati di sostituire il filtro dell’aria regolarmente per garantire che il tuo motore funzioni correttamente.

Carico eccessivo

Un carico eccessivo può influire sui consumi dell’auto.

Assicurati di non caricare troppo la tua auto con oggetti pesanti o inutili e rimuovi quelli che non sono necessari per la tua guida quotidiana per migliorare l’efficienza della tua auto.

Guida aggressiva

La guida aggressiva, come l‘accelerazione brusca e la frenata improvvisa, può influire sui consumi dell’auto. Se desideri migliorare l’efficienza della tua auto e risparmiare carburante, cerca di guidare in modo più rilassato e prevedibile.

Problemi al motore

I problemi al motore, come le candele sporche o il filtro del carburante intasato, possono influire sui consumi dell’auto. Ancora, tra le cause ci può essere un malfunzionamento del turbocompressore, che può essere dato anche da un condotto che perde pressione.

Se noti che la tua auto sta consumando più carburante del solito e non hai sostituito il filtro dell’aria o controllato la pressione degli pneumatici, potrebbe essere necessario portare la tua auto dal meccanico per una diagnosi.

