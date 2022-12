Consumare meno con i diesel: 5 consigli semplici ed utili

E’ possibile consumare meno con le auto diesel facendo un po’ di attenzione e seguendo i nostri semplici consigli. Si, proprio quando il prezzo dei carburanti aumenta, è importante evitare di sprecare soldi inutilmente. Perché proprio i diesel? Perché, nonostante la flessione nella vendita di auto nuove, il mercato auto ci dice che il diesel è una delle alimentazioni preferite dagli italiani.

Vediamo allora come consumare meno risparmiando con cinque consigli semplicissimi ed utili.

Lo stile di guida è importante

Questo è ovvio, ma talvolta ce lo dimentichiamo. Nessuno dice di andare a passo di lumaca, anche perchè esiste un limite di velocità minima da rispettare, ma quando acceleriamo facciamolo delicatamente e progressivamente, evitando strappi al motore. Allo stesso tempo è utilissimo rallentare usando il freno motore quando siamo in prossimità di semafori rossi

Attenzione al cambio

Evitiamo di cambiare quando siamo già ad un alto numero di giri, ovvero cerchiamo di non “tirare il collo” alla nostra automobile. Allo stesso tempo evitiamo cambiare quando siamo bassi, che ci costringe ad affondale il pedale dell’acceleratore per salire di giri.

Usiamo lo start & stop

Qualcuno lo trova insopportabile, eppure è stato inventato ed installato per farci risparmiare. Spegne il motore in determinate occasioni, e basta premere sulla frizione o sull’acceleratore per farlo ripartire. Perché non usarlo?

Controlliamo la pressione degli pneumatici

Si, anche una pressione corretta degli pneumatici contribuisce a diminuire il consumo di gasolio sulle auto diesel. Evitiamo di girare con le gomme sgonfie, perché tra l’altro aumenta la superficie a contatto dell’asfalto e di conseguenza l’attrito, quindi aumenta il consumo di carburante. Lo sapevate che con il freddo la pressione del pneumatico diminuisce?

Meglio l’aria condizionata rispetto ai finestrini abbassati.

In estate e quando fa caldo, anche se non vi piace l’aria condizionata, dovete arrendervi al fatto che i finestrini abbassati aumentano il consumo dell’auto diesel. Si creano infatti vortici d’aria che fanno diminuire drasticamente l’efficienza aerodinamica dell’automobile. In ogni caso qui abbiamo la guida per viaggiare freschi in estate.

Bene, a questo punto siete riusciti ad abbassare il consumo medio della vostra auto diesel. Si può fare ancora di più? Certo, perchè qui c’è il nostro elenco alle pompe bianche e distributori no logo, dove un litro di gasolio può costare meno rispetto ai gestori tradizionali: provare per credere!

