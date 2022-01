Pompe bianche 2022: dove sono i distributori no logo per risparmiare

1 di 2: POMPE BIANCHE IN SARDEGNA

Cosa sono le pompe bianche 2022? Sappiamo che il risparmio è garantito pressi i distributori no logo grazie a prezzi bassi e sconti tutto l’anno. Se vuoi spendere meno su benzina e gasolio non ci sono alternative: le pompe bianche sono una certezza. Ovviamente niente raccolte punti, niente bollini, niente premi, ma tanta convenienza. Oggi ormai non rappresentano più una novità, essendo state introdotte più di una decina di anni fa. Seguendo una terminologia rigorosa, dovrebbero essere pompe di benzina, gasolio, GPL e metano, private, senza insegne.

Nell’accezione comune dei distributori di carburanti “no logo”, rientrano anche quelle delle compagnie petrolifere “minori” ma che ormai fanno parte del panorama stradale italiano. Marchi come Beyfin, Vega , Retitalia o Keropetrol si sono fatti apprezzare nel tempo sia per i prezzi, sia per la qualità del carburante. Da ricordare come il MISE abbia un proprio osservatorio sui prezzi dei carburanti.

Elenco completo pompe bianche in Italia 2022

Qui l’elenco completo delle pompe bianche in Italia aggiornato diviso per regione. Ultimo consiglio: attenzione alle sigle carburanti decise dalla UE, entrate in vigore con l’obiettivo di rendere uniformi le etichette. Forse a Bruxelles pensavano che le persone non fossero in grado di capire la differenza tra benzina e gasolio, chissà.

Se trovare differenze rispetto a quanto pubblicato, nuovi distributori no logo o impianti che hanno cambiato gestore o non più attivi, vi preghiamo di segnalarlo nei commenti. Grazie!

Pompe bianche in Abruzzo

Felgas contrada Piani di Lanciano, Pioraco (MC)

Biondi Service Srl Via Faleriense Est, 5, Montegiorgio, Fermo

Viozzi viale Europa, 37, Santa Vittoria in Matenano, Fermo

Metanauto di Antonelli Armando, distributore Metano Autolavaggio e altri Carburanti Via Cupa, 64021 Giulianova (TE)

Perna Mauro S.S. 5, 67027 Raiano (AQ)

Martina Gas S.R.L. Via Verrotti, 65015 Montesilvano (PE)

Martina Gas S.R.L. Via Cavallotti 1, Montesilvano (PE)

Petrol Service S.R.L. Corso Villa San Leonardo, Contrada Caldari, Ortona, Chieti

Dam Carburanti Via Monte Cervino 1/b, 65015 Montesilvano (PE)

Martina Gas S.R.L. Via Cavalotti 1, 65015 Montesilvano (PE)

Thomas SS 652, km 78.334, Fondovalle Sangro, Fossacesia (CH)

F.lli Boschetti Energie srl Viale Enrico Mattei, Cupello (CH)

Area di Servizio Primante SP per Crecchio angolo Via Valli, Canosa Sannita (CH)

Giuliano Petroli Contrada Villa Martelli, Zona comm. Artig., Lanciano, Chieti

Giuliano Petroli Carburanti Mangifesta Alberto

Giuliano Petroli Contrada Alento, 148, Ripa Teatina, Chieti

DAM Carburanti Strada Comunale Pianacci, 1, Montesilvano, Pescara

Martina Gas srl via Giuseppe Di Vittorio, 33, Montesilvano, Pescara

Area di servizio 5 stelle viale Europa, 97, Spoltore, Pescara Coord.

Iani Petroli SP 20 km 16,600, San Benedetto dei Maesi, L’Aquila

Pompe Bianche In Basilicata

Nozza Petroli (solo GPL) SP 21 Palazzo San Gervasio (PZ)

Lo.be.bar. Di Cirigliano Giuseppe & C. Snc Contrada Pantanelle 7, Moliterno (PZ)

Di Noia Petroli Contrada Gaudiano Gaudiano (PZ)

Fiore Carburanti SP655 km 1.000 dir. Ovest Matera (MT)

G&G – Via La Martella 75100 Matera (MT)

Air Carburanti SS7 km 567.680 dir. Nord 75100 Matera (MT)

Latorre Carburanti Contrada Quartarella 75100 Matera (MT)

Tommasini Viale delle Nazioni Unite 47 75100 Matera (MT)

Pompe Bianche In Calabria

Metano Via S. Maria di Settimo, 175 Montalto Uffugo (CS)

Metano Contrada S. Rosa Rende (CS)

Indipendente SP 80 Feroleto Antico (CZ)

Caroil srl (GPL e metano) Viale Europa, 51/e Catanzaro (CZ)

Il Quadrifoglio Sas Contrada Vaglio di Lise Cosenza (CS)

Pompe Bianche In Campania

Sud Petroli Prov. Talese Alife 3 San Salvatore Telesino (BN)

Abate Petroli 24 h Via Annunziata Vecchia Montesarchio (BN)

Santilli Domenico Condominio Le Botteghe Baia Domizia (CE)

Ipercoop – Le Porte di Napoli Strada Comunale Guerra Afragola (NA)

Gas GPL Via Terracina Napoli

CID sas di Giampiero del Tufo &Co. Via Ferrante Imparato 451 Napoli

Gas Auto Viale della Pace San Sebastiano al Vesuvio (NA)

Indipend. Via Spinelli 24 Pompei (NA)

Gas Auto Cirillo Via Prota, 11 Torre del Greco (NA)

Delfi Gas (solo GPL) Via Carlo Gatti Salerno

Salerno Energia – Federmetano (Metano) Via dei Carrari 30, Salerno

Privato Metano Via Starza, 25 Cava de’ Tirreni (SA)

Facom Gas Via Kennedy 26 Siano (SA)

Gregorio Francesco Via F. Gregorio 102 Capaccio (SA)

Califano Service srl. via Riccardo Ciancio 23 Castel San Giorgio (SA)

Pompe Bianche In Emilia Romagna

Carburanti Vecchietti S.R.L. Stazione di servizio Gpl Metano Lavaggio

Via statale Corporeno, 7 – 44042 Cento (FE)

Via statale Corporeno, 7 – 44042 Cento (FE) F.Lli Michelini S.N.C. via Asinai, 24/a, Altedo, Malalbergo, Bologna

Robgas Carburanti Via Ravegnana, 47100 Forlì (FC)

Atras via Ugo La Malfa (S.S.9 dir. Forlì) – Cesena

Careservice S.R.L. Via 2 Agosto 1980, 40055 Castenaso (BO)

Conad c/o Baggiovara Center via Luigi Settembrini, 201 Baggiovara (MO)

Tedeschini Gino Srl Strada Vignolese, 1051 (SP 623), Modena

Stefanini Davide Enrico E C. Snc Via Nonantolana S.P.255 1124, 41100 Modena (MO)

Montalti Via Zuccherificio 178, 47023 Cesena (FC)

Robgas Carburanti Via Trieste, 418 Ravenna

Robgas Carburanti Via San Vitale, SS 253 – Russi (RA)

Seged Via Romea Nord 31, 48100 Ravenna (RA)

Vulcangas Via Andrea Costa – Rimini

Michelini S.P.21 Via per Marano 102, 41028 Serramazzoni (MO)

Robgas Carburanti Via Virgiliana, SP 69 – Bondeno (FE)

Dueffe S.A.S. Distributori Carburanti S.P.25 Via Imperiale 40, 44011 Argenta (FE)

Bertelli Carburanti Viale Po 44, 44100 Ferrara (FE)

Orsi Petroli srl Via Paganini, 15 43011 Busseto – Parma

Tartarini Via Bonazzi 43, Castel Maggiore (BO)

Indipendente Loc. Lovoleto SS. 64, Granarolo dell’Emilia (BO)

Keropetrol SP 7 Località Tuna, Gazzola (PC)

Orsi Petroli Via Paganini, 15 43011 Busseto (PR)

IES di Badr Rabouli via M. Anselmi, 2 – Parma

Distributore comunale LTP Cimitero Via Bresciani, Piacenza

Oliviero e Dini snc Via Nonantolana S.P.255 1124, 41100 Modena (MO)

Graziosi Mario Via Tito Livio 9, Modena

Bronzoni S.P. 72, 42021 Bibbiano (RE)

EGO via Morane, 500, Centro Comm.le La Rotonda, Modena

Montanari OIL via Giardini Nord, 36, Formigine, Modena

Angel e Pec Via Pietro Giardini, 1278, Baggiovara, Modena

Indipendente via Stradelli Guelfi, Poggio Piccolo, Castel San Pietro Terme, Bologna

Logistica Trasporti Piacenza Srl strada dell’Orsina, 1, Piacenza

Ipercoop Gotico via Emilia Parmense, 149 (SS 9), Piacenza

Ok Srl via Fratelli Cervi, 8/b, Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia

MondialGas via Nasica 108/4, Fossamarza, Castenaso, Bologna

Oil ONE Via Romea, 118, Torre del Moro, Cesena, Forlì-Cesena

Pompe Bianche In Friuli Venezia Giulia

A.F. Petroli Via Giuseppe Mazzini SP 92 Km 26+257, Bagnoli di Sopra (PN)

BIG Carburanti Viale venezia, 112, Codroipo, Udine

Drusian via Goffredo Mameli Aiello del Friuli

H6 via Pordenone 86 Codroipo

Fly via Spilimbergo 122 Fagagna

Friuloil via Osoppo 130 Gemona del Friuli

H6 via Nazionale Majano

Fly via Nazionale 38 Moimacco

Fly via Divisione Julia 67 Mortegliano

Fly via Provinciale Lavio 5 Osoppo

Oil Italia via Nazionale 2 Paluzza

SP 96 Cerneglons Remanzacco

Lo.gi.ca. via Nazionale San Daniele del Friuli:

Easy via Madonna di Strada 5 San Giovanni al Natisone

Fly via del Collio 12 San Giovanni al Natisone

Drusian via Nuova 3 San Vito di Fagagna

Fly Strada statale 252 Talmassons

H6 via Alpi Giulie Tarvisio

Fly via Milano 25 Tavagnacco

Tavagnacco Fly via Marconi 90 Tavagnacco

Carrefour via Alfieri 10 Tavagnacco

Oil Italia via Pontebbana 61 Venzone

Pompe Bianche In Liguria

Oil Italia Via Umberto Mandelli Casella (GE)

3 C Corso De Michiel, SP 1 Chiavari (GE)

Oil Italia Via Aurelia Lavagna (GE)

Regis Pietro Carburanti Via Aurelia, 142 San Bartolomeo al Mare (IM)

Moretti Benito Corso Nicolò Paganini, 4 Genova (GE)

Pompe Bianche nel Lazio

D’Amico Via Tiberina, SS4 km 16.800 Capena (RM)

Sette petroli Via Aurelia, SS1 km 45.273 Cerveteri (RM)

EWA Via Monti di Primavalle, 24 Roma

EWA Via della Pineta Sacchetti, 121 Roma

Speed Gas Cuppellaro (Solo gas) Via Nomentana, SP 22a Roma

Fullmaster srl Via Frascati, 12 Roma

Senza insegna Viale Appio Claudio Roma

Indipendente Via Appia Pignatielli Roma

Auchan Parco Leonardo Via Portuense Fiumicino (RM)

Maremma petroli SP Guidonia-Le Sprete km 2.244 Guidonia (RM)

Fiamma 2000 Via Casilina Km. 36,219 Labico (RM)

Castel Romano Outlet Via di Piscina Cupa Pomezia (RM)

Dubois Via Braccianense Bracciano (RM)

Senza insegna Via Braccianense Claudia, km 27300 Manziana (RM)

Fiamma 2000 Via Nettunense Km. 2,145 Marino (RM)

Fiamma 2000 S.P. Maremmana III Km.1,030 S.Cesareo (RM)

Fiamma 2000 S.S. Anticolana Km. 1,500 Anagni (FR)

Fiamma 2000 Via Prenestina Km. 46,650 Serrone (FR)

Senza insegna Via Rossi Dainelli Luigi, 25 Viterbo

Senza insegna Strada Toscanense, 1 Viterbo

Senza insegna SS Umbro, km 51.887 Viterbo

Tuscia Petroli srl Via dell’Industria, 64 Viterbo

Ewa Via Vicolo Squarano Viterbo

Ewa SP 25 Canapina (VT)

Cancellieri Carburanti srl Via Cassia, 5 Cura (VT)

Distributore Via Aurelia Nord Monte Romano (VT)

Facchini Carburanti Via Castrense, 1 Montalto di Castro (VT)

Manzipetroli Via Cardinal Salotti c/o Comm. Coop Montefiascone (VT)

Distributore Via Cassia, SS2, direz. Roma Nepi (VT)

Enerpetroli Via Cesare Battisti, 7a Soriano nel Cimino (VT)

Energia Siciliana Pizzi Pietro & Co. SS 4 Salaria 68.650 Rieti

Roberto Francesto Distributore Carburanti Via Mediana 34 Aprilia

Fiamma 2000 Via Appia Km.70,500 Borgo Faiti (LT)

Fiamma 2000 N.S.A. 255 dell’Abbazia di Fossanova Km. 16,765 Roccasecca dei Volsci (LT)

Pompe Bianche In Lombardia

Energia Siciliana – Romano Potito Via Arzaga 20, 20146 Milano (MI)

Beyfin Via G. Ripamonti, 483, Milano

Nuovo Logo – Via G. Ripamonti, 400 – direz Opera, Milano

Energia Siciliana – Mastrobuono Pietro Via G. Carducci, 24127 Azzano S. Paolo (BG)

Angioletti Ornella Distribuzione Carburante Via Milano 22, 24040 Bonate Sopra (BG)

Brixia Finanziaria S.R.L. S.P. Rivoltiana, 26027 Rivolta D’Adda (CR)

Trussardi Petroli S.P.A. S.S. 42, 24050 Grassobbio (BG)

F & A di Venturini Francesco & C. Snc Distributore Carburanti S.S. 45 Bis Km 17+527, 25026 Pontevico (BS)

Lunetta S.R.L. Carburanti Lavaggio Autocisterne Strada Ghisiolo 2, 46100 Mantova (MN)

Sommese Carburante S.R.L. Via Milano, 21050 Marnate (VA)

Sommese Carburanti via Cassano Magnago 80, Busto Arsizio (VA)

Sodin Strada Prov.le Binasco Melegnano(SP 40) km 11.500 , Carpiano

Auchan via Palmiro Togliatti 2, Rescaldina (MI)

Alfa Petroli Via Leonardo Da Vinci 72, 20058 Villasanta (MI)

Panigatti S.R.L. Via de Amicis 8, 20013 Magenta (MI)

Auchan Self direz MI Viale Brianza 31, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

ALCA di Lacchini G.Battista Via Crema 33, 26015 Soresina (CR)

Daytona Carburanti S.P. 11 Via Iseo, 25030 Erbusco (BS)

Bitumcalor Srl Via delle Bettole 65, 25100 Brescia (BS)

PIT STOP S.P.668 Via Santaleone 65, 25018 Montichiari (BS)

Furlani Bitum Calor Via Dal Vino 1, 37133 Verona (VR)

Fuocoverde Carburante S.S.461 del Passo del Penice, 27050 Cecima (PV)

Mosè Bianchi SP 26, Carate Brianza (MI)

Petrol Via del Gregge, Lonate Pozzolo

Cairo Via Rimembranze 5, Cadrezzate (VA)

SCP San Giuliano Via Risorgimento 29, San Giuliano Milanese (MI)

Daytona Via Europa 5, Rovato (BS)

Daytona Via Aldo Moro, Zone (BS)

Indipendente Via Labirinto, Brescia

Angioletti Ornella Distribuzione Carburante Via Milano 22, Bonate Sopra (BG)

Guglielmetti Srl via Cantù 29, Cucciago (CO)

Kerpetrol Loc. Boschetto, Via del Boschetto 12, Cremona

Nebbiolo Nicolino Via Ferraris 45, Pizzale (PV)

Ariete via Repubblica 76, Casalmaggiore, Cremona

Baduini Carburanti via XX settembre, Fontanella (BG)

Keropetrol Via Volta, Canzo (CO)

OilOne Via Gallarate 410, Milano GA.M.A. – f.lli Gatti via Bossotti, 15, Calcinato, Brescia

Gazzaniga Piazzale Franco Quarleri, 8 Voghera (PV)

GB Carburanti Villa Garibaldi, Mantova Via G. Battistini 293/4, Roncoferraro (MN)

Talarico Tiziano Via dei Livelli 5, Bosisio Parini (LC)

Sosta 2000 S.N.C. di Cunzolo F.&C. SP1 Via Provinciale 1, Buguggiate (VA)

Eldegas Via Monte Rosa 84 S.P.12, 21050 Cairate (VA)

Auchan Via Emilia, 100 – San Rocco al Porto (LO)

Pompe Bianche Nelle Marche

Santini Guerrino

Via Nevola 34, 60013 Corinaldo (AN)

Via Nevola 34, 60013 Corinaldo (AN) Catena Cesare

Via Circonvallazione 1, 61040 Serra Sant’Abbondio (PU)

Via Circonvallazione 1, 61040 Serra Sant’Abbondio (PU) Amadei snc

Via Marecchiese 1 SP 258 Km 57+200, Novafeltria (PU)

Via Marecchiese 1 SP 258 Km 57+200, Novafeltria (PU) Senza marchio

Fraz. Perticara Via D. Raggi 18, Novafeltria (PU)

Fraz. Perticara Via D. Raggi 18, Novafeltria (PU) Gatticchi Autotrasporti srl

Loc. Tombaccia Via del Carso 21, Pesaro

Loc. Tombaccia Via del Carso 21, Pesaro Carrefour

Via del Campo di Aviazione 17, Camerano (AN)

Via del Campo di Aviazione 17, Camerano (AN) Senza marchio

Loc. Piazzetta di Portonovo, Ancona

Loc. Piazzetta di Portonovo, Ancona Senza marchio

Via Circonvallazione 26, Apecchio (PU)

Senza marchio

Loc. Il Buscaro, Strada Ponte Alberi, Isola del Piano (PU)

Via Circonvallazione 26, Apecchio (PU) Senza marchio Loc. Il Buscaro, Strada Ponte Alberi, Isola del Piano (PU) Senza marchio

SS 16 Km 314+135, Castelfidardo (AN)

SS 16 Km 314+135, Castelfidardo (AN) Senza marchio

Via Barchio Esinante 12, Cupramontana (AN)

Via Barchio Esinante 12, Cupramontana (AN) Senza marchio

Fraz. S. Elia 16, Fabriano (AN)

Fraz. S. Elia 16, Fabriano (AN) Zucchio Orlando carburanti

Viale Trieste 22, Jesi (AN)

Viale Trieste 22, Jesi (AN) Fedelgas spa

SP Montemarciano, km 2515 Montemarciano (AN)

SP Montemarciano, km 2515 Montemarciano (AN) Metano 96

Via Adriatica, Loc. Osimo stazione Osimo (AN)

Via Adriatica, Loc. Osimo stazione Osimo (AN) Brunetti A. & C. sas

Fraz. Angeli Via Montirone 8, Mergo (AN)

Fraz. Angeli Via Montirone 8, Mergo (AN) Senza marchio

San Vittore Via Virgilio 8, Civitanova Marche (MC)

San Vittore Via Virgilio 8, Civitanova Marche (MC) Senza marchio

Piazza Madonna della Neve, Potenza Picena (MC)

Piazza Madonna della Neve, Potenza Picena (MC) Senza marchio

Loc. Palombara 13 SP Apirese Km 12+300, San Severino Marche (MC)

Nuova Alco Srl

Fraz. Serralta, 23, San Severino Marche (MC)

Loc. Palombara 13 SP Apirese Km 12+300, San Severino Marche (MC) Nuova Alco Srl Fraz. Serralta, 23, San Severino Marche (MC) Senza marchio

Via Pianello 11b, Sant’ Angelo in Pontano (MC)

Via Pianello 11b, Sant’ Angelo in Pontano (MC) Senza marchio

Via SS. Crocifisso 29, SP Maceratese Km 16, Francavilla D’ Ete

Via SS. Crocifisso 29, SP Maceratese Km 16, Francavilla D’ Ete Multicarburante Srl

SP Valtesino, contrada Granaro, Grottamare (AP)

SP Valtesino, contrada Granaro, Grottamare (AP) Senza marchio

SP Valtesino Km 22+500, Montalto delle Marche (AP)

SP Valtesino Km 22+500, Montalto delle Marche (AP) Senza marchio

C.da Maglio SP Val D’ Aso Km 0.270, Montalto delle Marche (AP)

C.da Maglio SP Val D’ Aso Km 0.270, Montalto delle Marche (AP) Senza marchio

B.go S. Tommaso 13, Montedinove (AP)

B.go S. Tommaso 13, Montedinove (AP) Senza marchio

L.go Oberdan 2, Montefalcone Apennino (AP)

L.go Oberdan 2, Montefalcone Apennino (AP) Senza marchio

C. da Menochia SP S.Giuseppe Km 5+900, Montefiore dell’ Aso (AP)

C. da Menochia SP S.Giuseppe Km 5+900, Montefiore dell’ Aso (AP) Senza marchio

Via Gentile da Montefiore SP Montevarmine, Montefiore dell’ Aso (AP)

Via Gentile da Montefiore SP Montevarmine, Montefiore dell’ Aso (AP) Senza marchio

Viale Diaz 35b, Montegiberto (AP)

Viale Diaz 35b, Montegiberto (AP) Biondi Service srl

C. da Molino SS 210 Km 24+700, Montegiorgio (AP)

C. da Molino SS 210 Km 24+700, Montegiorgio (AP) Senza marchio

Via Elpidiense Sud SP Elpidiense, Montegranaro (AP)

Via Elpidiense Sud SP Elpidiense, Montegranaro (AP) Senza marchio

SP Altidonese Km 13, Monterubbiano (AP)

SP Altidonese Km 13, Monterubbiano (AP) Senza marchio

SP Montottonese Km 16+295, Montottone

SP Montottonese Km 16+295, Montottone Autosprint di Falcioni Giuliano & C. sns

Fraz. Porto d’ Ascoli SS 16 Km 390.1, San Benedetto del Tronto (AP)

Fraz. Porto d’ Ascoli SS 16 Km 390.1, San Benedetto del Tronto (AP) Senza marchio

C.da Brancadoro SS 16 Adriatica, San Benedetto del Tronto (AP)

C.da Brancadoro SS 16 Adriatica, San Benedetto del Tronto (AP) Ciccalè Giuseppe & C. snc

SP Delle Fratte Km 1.550, Sant’ Elpidio a Mare (AP)

SP Delle Fratte Km 1.550, Sant’ Elpidio a Mare (AP) Senza marchio

Loc. Campodonico 15, Fabriano (AN)

Loc. Campodonico 15, Fabriano (AN) Senza marchio

Via Circonvallazione, Apecchio (PU)

Via Circonvallazione, Apecchio (PU) Eredi di Traversa Ferdinando di Traversa Ivo e C. S.N.C. Distributore Carburanti

Via Aspio Terme 8, 60021 Camerano (AN) 071/959537

Via Aspio Terme 8, 60021 Camerano (AN) 071/959537 Indipendente

Via Coste, 60039 Staffolo (AN)

Pompe Bianche In Molise

Di Fonzo Francesco SS 16 Europa, 17 Termoli (CB)

Pompe Bianche In Piemonte

Regis Danilo Vendita Carburanti

Via Brissac 26, 10014 Caluso (TO)

011/9832812

Via Brissac 26, 10014 Caluso (TO) 011/9832812 M.P. Energy S.N.C. di Gravili Pancrazio & Centonze Massimo

Via Pio VII 139, 10127 Torino (TO)

011/6191612

Via Pio VII 139, 10127 Torino (TO) 011/6191612 Centro Calor

Via Casalcermelli (Zona Cristo) (AL)

Via Casalcermelli (Zona Cristo) (AL) Repsol

via Falcone, Le Fornaci, Beinasco (TO)

via Falcone, Le Fornaci, Beinasco (TO) So.Ge. Di Ratti Francesco e C. S.A.S. Distributore Carburante

Strada Boscomarengo, 15067 Novi Ligure (AL)

Strada Boscomarengo, 15067 Novi Ligure (AL) So.Ge. Di Ratti Francesco e C. S.A.S.

Via Piemonte 11, 15057 Tortona (AL)

Via Piemonte 11, 15057 Tortona (AL) Capra Umberto S.r.l.

Strada per Casale 2, Pomaro Monferrato (AL)

Strada per Casale 2, Pomaro Monferrato (AL) Gestione Impianti di Amalberto F. & C. Snc

Corso Alessandria 562, 14100 Asti (AT)

0141/479644

Corso Alessandria 562, 14100 Asti (AT) 0141/479644 Mondovicino Power

Piazza Cerea, 12084 Mondovì (CN)

Piazza Cerea, 12084 Mondovì (CN) Centro Calor

SP 9, Autostrada 48 – Magliano Alpi (CN)

SP 9, Autostrada 48 – Magliano Alpi (CN) Centro Calor

Frabosa – Frazione Gosi di Pianvignale Villanova Mondovì (CN)

Frabosa – Frazione Gosi di Pianvignale Villanova Mondovì (CN) Gazzola Carburanti SRL

Via Mondovì 52, 12040 Morozzo (CN)

Via Mondovì 52, 12040 Morozzo (CN) Kerotris

via Rio Sordo, 27, Barbaresci (CN)

via Rio Sordo, 27, Barbaresci (CN) Erre Tre

Via Fondovalle, 6 sp 12, Cherasco (CN)

Via Fondovalle, 6 sp 12, Cherasco (CN) Oli Carb

SP 157, Rivoli (TO)

SP 157, Rivoli (TO) Vargas

S.S.26 Via Aosta, 10015 Ivrea (TO)

S.S.26 Via Aosta, 10015 Ivrea (TO) Centro Calor

SP per Virle, km 4.494 Osasio (TO)

SP per Virle, km 4.494 Osasio (TO) Carrefour

Viale Kennedy, 51 – Borgomanero (NO)

Viale Kennedy, 51 – Borgomanero (NO) Carrefour

S.P.10 Strada Caselle/Viale Italia, 10040 Leini (TO)

S.P.10 Strada Caselle/Viale Italia, 10040 Leini (TO) Carrefour

Via Cesana, Nichelino (TO)

Via Cesana, Nichelino (TO) Sacla Candelo

Via IV Novembre 6, 10010 Burolo (BI)

Via IV Novembre 6, 10010 Burolo (BI) Carrefour

Viale Liguria 1, 10010 Burolo (TO)

Viale Liguria 1, 10010 Burolo (TO) ACLA Carburanti

Variante del Dojrone, ponte del Sangone, Rivalta di Torino (TO)

Variante del Dojrone, ponte del Sangone, Rivalta di Torino (TO) Petroltermica

SS 565 , presso svincolo autostradale Ivrea, Colleretto Giacosa (TO)

SS 565 , presso svincolo autostradale Ivrea, Colleretto Giacosa (TO) Vargas Masserano

Via IV Novembre, S.S.142 Biellese, Masserano (BI)

Pompe Bianche In Puglia

Laterza Carburanti srl Traversa Impiso Gioia del Colle (BA)

Deposito Carburanti Casareale Via Fosse Ardeatine Gravina in Puglia (BA)

Gargoil Via Ripalta Lesina (FG)

Di Siro Carburanti Loc. San Leucio – Serracapriola (FG)

Convertini Carburanti Via Einaudi 7 Locorotondo (BA)

Gasato G SS100 dir. Sud Casamassima Casamassima (BA)

Energia Siciliana SS 172, km 17 Putignano (BA)

Energia Siciliana – Palma Via C. Colombo Ceglie Messapica (BR)

Energia Siciliana Via Vittorio Veneto, 87 San Michele Salentino (BR)

Energia Siciliana S.S. 172 Km 17 Putignano (BA)

Vito Energia Siciliana – lezzi Giuseppe Via Vittorio Veneto, 87 S. Michele Salentino (BR)

Basile Petroli Via per Martina Franca, SS 172 Taranto (TA)

Basile Petroli Taranto 2 Via Scoglio del Tonno Taranto (TA)

Gam Via la Rotonda s.n.c./ss100 Massafra (TA)

Basile Petroli SS per Maglie, contrada Lame Cutrofiano (LE)

Basile Petroli SS 275, km 16.800 Maglie-Leuca Montesano Salentino (LE)

Basile Petroli SS 497, Santa Cesarea Terme – Maglie Santa Cesarea Terme (LE)

Basile Petroli Via Regina Margherita Traviano (LE)