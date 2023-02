I cinesi di Geely fanno volare l’aerotaxi Aerofugia AE200

Si chiama Aerofugia AE200 è un prototipo di Geely per un aerotaxi elettrico eVTOL a cinque posti con unità di propulsione basculante.

I cinesi guardano al futuro con grande anticipo, avendo acquisito l’azienda americana Terrafugia nel 2017, per poi chiudere e trasferire tutto in Cina nel 2021. Allo stesso tempo hanno messo sul piatto ben 55 milioni di dollari nella tedesca Volocopter ed hanno poi creato il proprio marchio Aerofugia.

Movimenti che sono stati il preludio per il prototipo che ha superato i primi test di volo. Basato su uno dei progetti della fu Terrafugia, l’Aerofugia AE200 è un aerotaxi elettrico a cinque posti con un’ampia ala montata in alto e quattro lunghe capsule di propulsione, ognuna con un’elica a ciascuna estremità.

Il banco anteriore di propulsori di Aerofugia AE200 è in grado di inclinarsi completamente in orizzontale per il volo di crociera, mentre i due pod interni sono collegati da un’ala posteriore e si estendono all’indietro in pinne di coda verticali. Da notare che il progetto prevede l’utilizzo di un pilota umano, al contrario dei concorrenti di eHang che puntano tutto sul volo autonomo.

Ma non è tutto, perchè il marchio aeronautico di Geely ha già in cantiere un altro velivolo, il TF-2 che Aerofugia spera di far certificare ed entrare in servizio entro il 2025-2026. Si tratta di un altro

cinque posti, ma sembra avere una forma diversa della cabina, un’ala posteriore rialzata e un propulsore dietro la cabina per il volo di crociera. Solo le due eliche anteriori interne sembrano in grado di inclinarsi in avanti durante il volo di crociera, mentre le altre rimangono orientate verticalmente.

C’è da dire che gli aerotaxi hanno il potenziale per avere un futuro come opzione di trasporto aggiuntiva per i passeggeri che desiderano un trasporto aereo veloce e comodo per spostamenti a corto raggio. Tuttavia, la loro adozione su larga scala dipenderà da vari fattori, tra cui la disponibilità di infrastrutture adeguate, il costo, la sicurezza e la regolamentazione.

Molte aziende come Geely stanno attualmente sviluppando tecnologie per gli aerotaxi, e ci saranno probabilmente opportunità per i voli di prova e le sperimentazioni in diverse parti del mondo nei prossimi anni. Anche in Italia ci si muove, ed è di qualche mese fa l’apertura del primo vertiporto a Fiumicino.

Ricordiamo infine che Geely è una casa automobilistica cinese fondata nel 1986, che produce automobili, motori e componenti per veicoli. Geely è proprietaria di una galassia di marchi, tra i quali Volvo, Smart e Lynk & Co, ma anche Benelli nelle due ruote.

