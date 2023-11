La Polestar 4 sarà prodotta anche in Corea con Renault

La nuova Polestar 4, SUV-Coupé della casa svedese, è forse il suo modello più atteso in questi anni. La sua produzione è già iniziata in Cina, ma la vettura elettrica avrà anche un’altra casa.

Grazie alle sempre più strette sinergie tra Geely e Renault, tramite Renault Korea Motors (RKM) e la stessa Polestar, hanno concordato una partnership. Sarà infatti RKM a mettere a disposizione il proprio stabilimento di Busan per la produzione dell’elettrica svedese a partire dalla seconda metà del 2025, per produrre esemplari da distribuire sia sul mercato interno sudcoreano sia in Nord America, almeno inizialmente.

Perché la Polestar 4 sarà prodotta anche in Corea

Lo stabilimento di Busan di RKM è molto strategico: si colloca infatti direttamente sul porto, per rendere facili le spedizioni dalla Corea agli USA, e ha circa 2000 impiegati che hanno contribuito alla sua fama, nel settore, di eccellenza nella produzione di veicoli, tanto da detenere il primo posto per la qualità dei veicoli prodotti nel mercato sudcoreano.

Inoltre, è adatto ad auto delle dimensioni della Polestar 4 e superiori, visto che si concentra sull’assemblaggio di auto elettriche dei segmenti D ed E, sia per il mercato coreano che per quelli internazionali. La fabbrica ha una capacità produttiva di 300.000 unità ogni anno.

Oltre a questo, la strategia permette di rendere la Polestar 4 non più solo cinese a livello produttivo, e questo può facilitare l’ingresso negli USA e migliorare la percezione di qualità.

Per quanto non siano auto destinate agli europei, non è da escludere che Polestar scelga di dirottare la produzione della 4 per l’Europa sempre in quello stabilimento, per ovviare alla recente indagine dell’UE sulle auto prodotte in Cina, che potrebbe non danneggiare solo i produttori cinesi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED