Dopo averla avvistata sulle strade cinesi negli scorsi mesi, la Polestar 4 sarà presentata ufficialmente il 18 aprile 2023 al Salone di Shanghai

Sarà un SUV Coupé, ovviamente elettrico, che coniughi l’aerodinamica di una coupé con la capienza di un SUV, e la tipica attenzione ai materiali sostenibili usata da Polestar su tutte le sue auto.

Cosa sappiamo di Polestar 4

Il CEO dell’azienda ha rilasciato dei dettagli alla rivista inglese Car Magazine, parlando del nome e dei prezzi, nonché della prossima quotazione al Nasdaq dell’azienda di Göteborg che servirà ad avere i fondi (circa 20 miliardi di dollari) per accelerare l’espansione elettrica di Volvo, che include ovviamente anche Polestar 4 e altri due modelli dello stesso marchio. Ingenlath ha poi mostrato un immagine con tre vetture coperte, ovvero la Polestar 3 (il SUV più grande, sulla destra), la Polestar 4 al centro e, infine, sulla sinistra la berlina Polestar 5.

Rispetto alla 3, con cui condivide praticamente tutto, Polestar 4 è leggermente più piccola e più bassa, con linea del tetto tipo coupé. Lo spazio interno, invece, rimane invariato. Ambiziosi sono gli obiettivi per Polestar 4, che punta a superare l’attuale Polestar 2 entro metà del decennio per diventare la più venduta in gamma. Questo anche perché si prevede che il periodo 2020-2030 sarà quello di massima espansione per i SUV Coupé premium di medie dimensioni.

Per quanto riguarda le prestazioni, per Polestar 4 gli ingegneri stanno sviluppando un motore elettrico da 450 kW (circa 610 CV), nonché capacità di guida autonoma avanzate entro due anni. Nuova anche l’architettura: Polestar 4 sorgerà sull’architettura elettrica PMA di Polestar, a sua volta derivata dalla CMA di Volvo su cui nascono le Volvo XC40 (qui la prova della Recharge) e C40, e la stessa Polestar 2 da noi recentemente provata. Altre componenti derivano invece dall’hardware SEA di Geely-Volvo (Sustainable Experience Architecture, su cui nasce anche Zeekr 001), che secondo il colosso sino-svedese è la prima piattaforma di auto elettriche open source al mondo.

La vettura sarà costruita nello stabilimento di Hangzhou Bay di Geely, in Cina, a partire dalla fine del 2023.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!