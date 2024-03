La nuova Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024 è la prima muscle car elettrica, che manterrà il titolo di muscle car più veloce e potente al mondo, grazie ai suoi 670 cavalli. I nuovi modelli elettrificati includono anche la Dodge Charger Daytona R/T 2024 da 496 cavalli.

La nuova Dodge Charger propone la trazione integrale di serie per tutti i modelli e offrirà una scelta in termini di prestazioni tramite opzioni di propulsione multi-energia: Dodge Charger SIXPACK H.O. da 550 cavalli alimentata dal motore Hurricane biturbo da 3,0 litri High Output e da Dodge Charger SIXPACK S.O. da 420 cavalli alimentata dal motore Hurricane biturbo da 3,0 litri Standard Output.

Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024: motore e prestazioni

I modelli Dodge Charger Daytona, completamente elettrici e a trazione integrale, sono spinti da un sistema di propulsione a 400V che offre prestazioni da V-8 sovralimentato con zero emissioni di scarico e una risposta di coppia istantanea. Il sistema presenta un pacco batterie ad alto voltaggio, un doppio modulo di carica integrato e un modulo di trazione elettrica anteriore e posteriore.

Il pacco batterie ha una capacità installata di 100,5 kWh e un tasso di scaricamento di picco di 550 kW, progettato specificamente per massimizzare l’accelerazione consentendo al motore di utilizzare la massima potenza che la batteria può erogare nell’arco di circa 400 metri.

Il sistema di propulsione da 400V racchiude sei livelli di prestazioni in un unico gruppo propulsore. La Charger Daytona R/T 2024 viene fornita con un kit di aggiornamento Direct Connection Stage 1 di serie che aggiunge 40 cavalli per raggiungere un totale di 496 cavalli, mentre la Daytona Scat Pack viene fornita con un kit Stage 2 che offre un aumento di ulteriori 80 cavalli, portando la potenza totale a 670 cavalli. I futuri modelli Daytona richiederanno l’acquisto dei kit Stage Direct Connection per passare dai modelli base alle prestazioni degli Stage 1 e 2.

I modelli Charger Daytona sfruttano anche un sistema di frenata rigenerativa avanzato e personalizzabile, che converte l’energia cinetica del veicolo in elettricità durante la decelerazione per aumentare l’autonomia totale. La nuova Dodge Charger è ricca di caratteristiche prestazionali, tra cui la modalità PowerShot con un incremento di 40 cavalli per i modelli Charger Daytona; le modalità Drag, Track, Drift e Donut; i cerchi da 20 pollici con pneumatici anteriori da 305 e posteriori da 325; il più grande pacchetto freni mai offerto su un veicolo Dodge; le sospensioni semiattive a doppia valvola; le funzioni Race Prep; il Line Lock, il Launch Control e altro ancora, il tutto con la trazione integrale di serie per tutti i modelli Charger.

La nuova Dodge Charger include una serie di modalità di guida per dare al guidatore la possibilità di determinare la personalità della muscle car, tra cui Auto, Eco, Sport, Wet/Snow e Track and Drag (disponibile solo di serie sulla Charger Daytona Scat Pack). La modalità Track consente di ottenere le massime prestazioni del veicolo su superfici lisce e asciutte, mentre la modalità Drag, destinata all’uso su pista recintata, garantisce una partenza ottimale e un’ottima accelerazione in rettilineo.

Il design

La nuova Dodge Charger offre una sintesi del design delle muscle car, evitando gli eccessi e ispirandosi alle linee pulite e senza tempo dei suoi predecessori. L’R-Wing anteriore Dodge, in attesa di brevetto ed esclusivo dei modelli Charger Daytona, richiama il design originale della Charger Daytona e consente all’aria di fluire attraverso una zona di passaggio anteriore, migliorando la deportanza e creando un profilo visivo unico.

Sui modelli Daytona la fascia posteriore inferiore nera è decorata con il logo Daytona e il logo Fratzonic vicino allo scarico a camera Fratzonic, primo al mondo e in attesa di brevetto. Comune a tutti i modelli Charger è la caratteristica illuminazione anteriore a led bianca a tutta larghezza e i fanali posteriori a led rossi ad anello di fuoco.

I badge sul parafango identificano i modelli Charger Daytona Scat Pack e R/T, mentre una nuova gamma di nove cerchi offre un’ampia scelta di opzioni per rendere la Charger Daytona ancora più aggressiva. I nuovi cerchi sono dotati di coprimozzi con logo Fratzog: i cerchi Tech Silver da 18” per 8” sono di serie per la Daytona R/T, mentre la Daytona Scat Pack montano di serie i cerchi Satin Carbon da 20” per 11”. Le opzioni per le ruote includono cerchi Black Noise da 20” per 10” con il pacchetto Blacktop e cerchi Luster da 20” per 11,5” con il pacchetto Track.

Il design della nuova Charger è caratterizzato da un assetto widebody e sia la coupé a due porte sia la berlina a quattro porte presentano il medesimo interasse. Il tetto in vetro a tutta lunghezza opzionale (di serie il tetto è verniciato in nero lucido) esalta la sensazione open air dell’abitacolo e, insieme all’ampio portellone posteriore, offre un’ampia copertura in vetro.

Una selezione di colori audaci è il biglietto da visita di Dodge e la nuova Charger non delude con otto opzioni per gli esterni: After Dark, Bludicrous (disponibile successivamente), Destroyer Grey, Diamond Black, Peel Out, Redeye, Triple Nickel e White Knuckle.

Gli interni

L’estetica pura degli esterni si riflette nel design dinamico e incentrato sul guidatore degli interni della nuova Dodge Charger, che esaltano la personalità moderna e viscerale del nuovo abitacolo. Il quadro strumenti dinamico e a più livelli e il design della console ospitano schermi indipendenti di grande formato da 10,25” o da 16”, con un display centrale da 12,3” posizionato in una colonna centrale angolata che conferisce all’abitacolo un tocco tecnologico moderno. Le linee e la texture evocano l’iconico quadro strumenti della Dodge Charger del 1968, riproporzionato con volumi più leggeri.

La nuova e immersiva illuminazione degli interni Attitude Adjustment, con 64 colori e la regolazione dell’intensità, reagisce agli eventi che si verificano nel veicolo, come l’apertura delle porte e la pressione del pulsante di accensione. Il volante è performante e tecnico al tatto, con un design piatto superiore/piatto inferiore riscaldato, paddle per la gestione della frenata rigenerativa e, per la Daytona Scat Pack e R/T, un pulsante PowerShot ad accesso rapido sulla parte anteriore del volante. Un nuovissimo e moderno cambio “a pistola” e il pulsante di accensione/spegnimento sono posizionati vicini sulla console centrale, che include anche un caricabatterie wireless per il telefonino. I badge interni identificano il modello: Daytona per i veicoli completamente elettrici e Charger per i modelli SIXPACK a benzina.

I sedili in stoffa e in similpelle sono offerti di serie, con opzioni premium tra cui i sedili riscaldati in pelle nappa nera e in pelle nappa Demonic Red. Con i pacchetti Plus, Track e Carbon & Suede sono disponibili sedili con schienale alto e poggiatesta fisso, caratterizzati da un esclusivo passante.

Tra i pacchetti optional per personalizzare la nuova Dodge Charger, figurano Plus Group, Blacktop Package, Track Package, Carbon & Suede Package e Sun & Sound Package. Impianto stereo Alpine di serie con nove altoparlanti, 506 W e subwoofer su Daytona Scat Pack e R/T. Un impianto premium Alpine con 18 altoparlanti, 914 W e subwoofer è disponibile a richiesta su tutti gli allestimenti.

L’esperienza utente e il sistema di infotainment sono più importanti che mai nel generare il look, la guida, il suono e la sensazione della Dodge Charger di nuova generazione. La grafica è in linea con la filosofia del marchio Dodge, a partire dal quadro strumenti con un design free-floating. Un head-up display aumentato, disponibile a richiesta, proietta un ampio campo visivo con una distanza dell’immagine virtuale migliorata. Il touchscreen centrale da 12,3 pollici di serie consente di accedere rapidamente al sistema di infotainment Uconnect 5, al CarPlay/Android Auto wireless e ai Dodge Connected Services.

L’impianto di scarico Fratzonic Chambered Exhaust (in attesa di brevetto) dei modelli Charger Daytona utilizza due radiatori passivi per creare un profilo di scarico unico con livelli di intensità sonora Hellcat, che infrange il preconcetto di un tipico BEV silenzioso e offre invece un suono degno della “Brotherhood of Muscle”.

La nuova Dodge Digital Key offre un accesso continuo alla Dodge Charger Daytona tramite smartphone e include una smart card NFC per le avventure senza telefono. L’applicazione gratuita per smartphone Dodge consente il monitoraggio remoto dei livelli di carica, l’impostazione dei programmi di carica e la localizzazione delle stazioni di ricarica.

La Dodge Charger Daytona R/T annuncia un’autonomia di oltre 317 miglia, mentre la Charger Daytona Scat Pack, dalle prestazioni superiori, offre un’autonomia 100% elettrica di 260 miglia. Entrambi i veicoli possono essere ricaricati da uno stato di carica compreso tra il 20% e l’80% in poco più di 27 minuti, utilizzando un caricatore rapido CCS di Livello 3. La Dodge Charger di nuova generazione offre una serie completa di dotazioni avanzate di sicurezza e di guida, disponibili di serie oppure optional, oltre al più alto livello di funzionalità di guida autonoma.

Copyright Image: Sinergon LTD