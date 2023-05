Si chiama Vanacea il camper elettrico alimentato a pannelli solari

Vanacea di Maxwell Vehicles è un camper elettrico che offre un’autonomia di 400 km grazie alla combinazione del suo powertrain elettrico ed al tetto a pannelli solari. Con un’opzione di batteria da 125 kWh o 74 kWh, questo camper è pronto per i viaggi e le avventure su lunghe distanze.

Il vantaggio del tetto solare e dell’autonomia estesa

Il Vanacea è dotato di un tetto solare a tutta lunghezza che ricarica la batteria durante il giorno, offrendo un’autonomia aggiuntiva di circa 30 km al giorno. Questo è un grande vantaggio per i viaggiatori che desiderano godersi l’esperienza del camper senza preoccuparsi troppo dell’autonomia. Chiaramente i pannelli non sono sufficienti per un intero viaggio, ma per chi effettua soste di giorni, diventa un sistema decisamente interessante.

Come accennato, Vanacea offre due opzioni di batteria: una da 125 kWh con un’autonomia di 400 km e una più piccola da 74 kWh con un’autonomia stimata fino a 275 km. Questa flessibilità consente ai viaggiatori di scegliere la configurazione che meglio si adatta alle loro esigenze.

Vanacea offre Un’esperienza di camper diversa

Il Vanacea è stato progettato in collaborazione con Nook Vans per offrire una disposizione interna altamente funzionale e confortevole. Il layout comprende un soggiorno convertibile con doppio letto, un bagno completo con doccia e toilette a secco e una cucina completamente attrezzata.

L’ampio spazio di stoccaggio consente di organizzare facilmente gli effetti personali, e un inverter da 7.800 W alimenta tutti gli elettrodomestici, inclusi il riscaldamento, l’aria condizionata e l’acqua calda istantanea.

Già pronto o kit di conversione

Maxwell offre diverse opzioni per i clienti interessati al camper elettrico Vanacea. È possibile scegliere un pacchetto di conversione del powertrain da installare su un telaio Ram Promaster (la versione americana del Fiat Ducato) esistente o optare per un camper van completamente convertito con il powertrain elettrico e l’allestimento interno di Nook.

Anche i viaggiatori che desiderano realizzare un progetto fai-da-te, e magari risparmiare qualcosa, possono acquistare un pacchetto di conversione del powertrain da circa 50.000 dollari, e personalizzare il loro camper elettrico.

Un’opzione interessante per un futuro sostenibile

Il Vanacea di Maxwell Vehicles rappresenta una delle migliori soluzioni di camper elettrico disponibili sul mercato americano. Nonostante il prezzo non sia economico, si parla di ben 190.000 dollari, il Vanacea offre un’autonomia estesa e una configurazione interna funzionale, che possono soddisfare le esigenze di viaggio degli appassionati del campeggio.

La possibilità di ricaricare la batteria tramite il tetto solare fornisce un vantaggio significativo in termini di libertà e indipendenza durante i viaggi.

Le aspettative per il settore dei camper elettrici

Con l’aumento della consapevolezza ambientale e la crescente domanda di veicoli sostenibili, ci si aspetta che il settore dei camper elettrici continui a svilupparsi rapidamente.

Aziende come Maxwell Vehicles stanno dimostrando che è possibile offrire camper elettrici con prestazioni affidabili e un’autonomia adeguata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori appassionati di tutto il mondo.

Con ulteriori miglioramenti nella tecnologia delle batterie e l’infrastruttura di ricarica in continua espansione, il futuro dei camper elettrici sembra promettente e pieno di possibilità.

