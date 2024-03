Pull&Bear Uomo primavera estate 2024: il mito del Far West

La nuova collezione uomo di Pull&Bear per la stagione primavera estate 2024 si ispira al Far West. Grazie alla collaborazione con Lee e a un’attenta ricerca stilistica, la collezione offre capi che si distinguono per materiali, tagli e dettagli ispirati al mondo dei cowboy, rinnovati però in chiave moderna.

Le tendenze della moda sono un perpetuo rinnovarsi di ispirazioni, e tra queste, il fascino intramontabile del West americano si riafferma con vigore nelle ultime proposte di Pull&Bear. In una sinergia creativa con l’iconico marchio di jeans Lee, Pull&Bear ha lanciato una campagna che rende omaggio al mito del cowboy, mescolando l’autenticità del Far West con una visione moderna e giovanile del vestire.

La nuova collezione di Pull&Bear si distingue per l’inclusione di elementi tipici dell’abbigliamento western, reinterpretati con un tocco contemporaneo. I pantaloni denim dirty, le stampe grafiche ispirate ai cowboy e una palette di colori che va dal sabbia al nero, passando per toni di tabacco e bianco sporco, raccontano storie di terre lontane e avventure senza tempo.

Il pezzo forte della collezione è senza dubbio il twin set di jeans incerato, simbolo di un’eleganza disinvolta che non teme di osare. Al suo fianco, troviamo i pantaloni doble knee e le giacche con carré, arricchite da dettagli e rifiniture che fanno la differenza, come le magliette e le felpe con ricami in stile cowboy. Il denim, con i suoi lavaggi speciali, rimane un caposaldo delle proposte di Pull&Bear, confermando la centralità di questo tessuto nel guardaroba contemporaneo.

In questa riedizione del look western, Pull&Bear pone una particolare attenzione ai dettagli: le cinture con fibbie lavorate e gli stivali da cowboy diventano accessori indispensabili per chi desidera immergersi completamente in questo stile. I capi, con i loro tagli cropped e volumi generosi, offrono nuove interpretazioni degli outfit classici, mantenendo viva l’essenza del West americano.

L’ispirazione non viene solo dal passato, ma anche dalle icone, come dimostra l’omaggio a James Dean e ai film leggendari del Far West, nonché ai dettagli catturati dalle passerelle più influenti del mondo della moda. La collezione Pull&Bear è per i moderni cowboy urbani, pronti a sfidare le convenzioni con audacia e originalità.

Copyright Image: Sinergon LTD