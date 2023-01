Pitti Uomo Gennaio 2023 Cruna: la collezione autunno inverno 2023 2024 della collezione uomo compie un ulteriore passo verso l’orizzonte dello stile maschile contemporaneo e dell’elevated casual. Un’evoluzione accompagnata da atmosfere 60’s dei Jazz Club e le note di Miles Davis. Classe, sofisticatezza, conoscenza e relax, i cardini di un luogo dove l’Uomo Cruna si sente profondamente a suo agio.

I colori pastello sono protagonisti di una palette raffinata che accarezza i toni dell’inverno e ne svela il segreto recondito. Una caratteristica, quella della leggerezza, che diventa must nelle materie, che possiedono un originale ultra light winter feeling. Le esclusive Marzotto firmano e certificano la qualità italiana di un brand che vanta l’italianità senza compromessi nel suo stesso dna. I patterns si sposano con l’animo jazz e ne diventano filosofia e matrice di eleganza.

I look possiedono un set up contemporaneo, urbano, metropolita e cosmopolita. Le forme e i fit sono rilassati, come da master Cruna, e l’intenzione si palesa su tutto il range di collezione, dai pantaloni must have all’evoluzione stilistica dei capo spalla, dagli altri capi icona come il gilet fino alla sopraffina maglieria.

Il raincoat “Notting Hill” ci accompagna a tarda notte nelle strade cittadine, nuovamente esposti al nostro destino, scossi nell’animo dalle note di un sax. Con l’obiettivo di continuare ad innovare la propria proposta stilistica, Cruna lancia il progetto Studio, fucina di idee creative e di sperimentazione di nuovi materiali e design.

La prima linea realizzata con etichetta Studio sarà presentata contestualmente alla collezione autunno inverno 2023, proponendosi in modo indipendente e capace di integrarsi perfettamente con la main collection. La linea Studio pensa ad un uomo libero, cosmopolita e viaggiatore, per piacere o per lavoro.

Un uomo che esige capi dalle performance elevate e dalle qualità tecniche impareggiabili. Capi intuitivi, leggeri, piacevoli da indossare e dal design urbano, ispirati all’everyday-wear. Una color palette definita, composta da colori pieni, sofisticati. Una nota di black mat, per un’estetica essenziale e contemporanea.

L’eccellenza Made in Italy unita al design garantisce una rinnovata sensibilità verso capi durevoli, sostenibili e high-performance.

