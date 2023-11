PNY Ponie è una moto elettrica che ha più capacità di carico di una compatta

Intravista anche a Eicma 2023, PNY Ponie è una moto elettrica disponibile in versioni a due e tre ruote, ognuna dotata di un ampio vano sotto al telaio per il trasporto di merci.

Fondata nel 2020, PNY si è posta l’obiettivo di sviluppare una soluzione di mobilità “fresca e ambiziosa” per il mercato delle consegne dell’ultimo miglio. Questa visione si è concretizzata nella Ponie, descritta con toni ambiziosi come “così efficiente da poter facilmente sostituire i furgoni per le consegne“.

Le caratteristiche della PNY Ponie

Il modello a due ruote si chiama PNY Ponie P2, di tipo L3E-A1 per l’omologazione europea, e ha un motore da 4 kW con velocità massima di 90 km/h. La sua autonomia è di 150 km a una velocità di 35 km/h, anche se non è chiaro se questa cifra includa o meno il carico. Un caricabatterie integrato da 10 Ampere consente una ricarica completa in circa 8,5 ore, ma ha il plus di supportare anche la ricarica rapida, recuperando 60 km in 30 minuti.

Oltre a un portapacchi posteriore, il Ponie P2 può ospitare borse cargo, una scatola di stoccaggio personalizzata e altro ancora nel vano brevettato sotto al telaio. Il peso di questo modello è di 140 kg con la batteria NCM da 6,7 kWh ed è progettato per trasportare fino a 200 kg, inclusi il guidatore e il carico. La capacità di carico è divisa tra i 300 litri sul portapacchi posteriore e 115 litri nel vano sottostante, per un totale di 415 litri. Una capacità di carico maggiore non solo delle city car, ma anche di auto più grandi come, per esempio, la Zeekr X.

La versione portata a Eicma presentava due scatole cargo nel telaio e una dietro il sedile, ma ci sono tante possibilità di configurazione tra scatole e altri accessori, perché, come spiega la società stessa, PNY Ponie è pensata per adattarsi alle diverse esigenze dei corrieri per le catene di vendita al dettaglio, corrieri per società di spedizione, ma anche professionisti, aziende di catering, e forze di soccorso e recupero.

PNY Ponie è stata progettata con “un baricentro estremamente basso” per garantire una maggiore stabilità, sia a pieno carico che vuota. Assorbe il terreno accidentato grazie agli ammortizzatori posteriori doppi e a una forcella telescopica rovesciata, monta una ruota anteriore da 110/80-14 e una posteriore da 110/90-12, con freni ABS dotati di un disco da 270 mm all’anteriore e 180 mm al posteriore.

Tra le specifiche fornite, troviamo un’altezza del sedile di 780 mm, pedane larghe, una protezione sottoscocca integrata, un display a colori da 7 pollici pronto per CarPlay, una porta USB nella scatola portaoggetti bloccabile e un’altra sul manubrio, doppi fari anteriori e un cavalletto doppio.

La PNY Ponie P3, è invece la versione a tre ruote del P2, che aggiunge un vano di carico bloccabile sotto al guidatore. Questo modello pesa leggermente di più, 145 kg, presenta due ruote anteriori con pneumatici da 90/90-12 e una posteriore con un pneumatico da 110/90-12, con freni a disco idraulici anteriori da 153 mm e posteriori da 180 mm.

Al momento, non sono state comunicate le tempistiche di produzione, ma l’azienda ha dichiarato di essere al lavoro per finalizzare la rete di distribuzione e che il prezzo è ancora da determinare.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED