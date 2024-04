Jaecoo svela i nuovi modelli J7 e J8 plug-in che stabiliscono nuovi standard in termini di efficienza energetica e capacità in fuoristrada.

Jaecoo, noto per il suo motto “Dal classico, oltre il classico”, sta intensificando il proprio posizionamento nel mercato premium attraverso l’innovazione costante e lo sviluppo di vetture orientate alla “new energy”. Questo processo è supportato dall’efficace reparto di Ricerca e Sviluppo e dalle competenze nella gestione della catena di produzione della sua azienda madre, Chery.

La risposta di Jaecoo alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso prodotti ecologici si manifesta con una decisa accelerazione verso l’elettrificazione dei suoi veicoli. Al Salone di Pechino debuttano quindi i nuovi J7 e J8 plug-in. Il J7 PHEV si distingue per le maniglie delle porte a scomparsa e cerchi in lega da 19 pollici dal design innovativo, che contribuiscono a ridurre il coefficiente di resistenza dell’aria a soli 0,318, ottimizzando così i consumi di carburante. Con un’autonomia di 88 km in modalità puramente elettrica, mentre in quella ibrida il consumo medio di carburante è contenuto in 4,9 L/100 km. Con serbatoio e batteria riforniti al massimo, l’autonomia combinata può arrivare a oltre 1.200 km.

Equipaggiato con il sistema ibrido di quinta generazione, il J7 PHEV utilizza un motore a combustione 1.5 TGDI, che vanta la migliore efficienza termica della sua categoria con un rendimento del 44,5%. Il veicolo offre una potenza combinata di 255 kW (347 CV) e una coppia di 525 Nm, garantendo prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente.

Il modello J8 PHEV, sostenuto dalla piattaforma ibrida fuoristrada di terza generazione di Jaecoo, è al top della categoria per i veicoli fuoristrada “new energy”. Il suo sistema ibrido integra un motore 1.5 TGDI con una trasmissione ibrida DHT a tre velocità e motori elettrici ad alta potenza, che assicurano una potenza totale di 445 kW (608 CV) e una coppia di 915 Nm. Queste caratteristiche permettono alla J8 PHEV di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte: Jaecoo

Copyright Image: Sinergon LTD