IWC Pilot’s Watch Mark XX celebra il 75 anniversario della serie Mark presentando due nuove versioni. Il Mark XX, che si ispira al leggendario Mark 11 sviluppato per la British Royal Air Force, è l’ultimo nato della serie. Le due novità in acciaio inossidabile presentano quadranti argenté, ampliando così la scelta cromatica che comprende già quadranti blu, verdi e neri.

IWC Pilot’s Watch Mark XX: caratteristiche

Oltre 70 anni fa, IWC Schaffhausen diede vita a una storia di successo senza precedenti con la realizzazione del Mark 11 per la British Royal Air Force (RAF). Questo orologio strumento per piloti e navigatori non segnò solo l’inizio della leggenda della serie Mark, ma diventò anche lo standard di riferimento per le caratteristiche tecniche e il design funzionale degli orologi da aviazione più moderni.

Dopo averlo presentato con quadrante blu, verde e nero, IWC completa ora l’offerta con due versioni con quadrante argenté. Una dotata di cinturino in pelle di vitello nera, l’altra con bracciale a cinque maglie in acciaio inossidabile di alta qualità.

Il Pilot’s Watch Mark XX presenta una cassa in acciaio inossidabile da 40 millimetri, completamente rielaborata con un profilo laterale rivisitato e una migliore geometria delle anse. Le anse, più sottili e bombate, si adattano al polso in modo ottimale. La grafica di numeri e indici sul quadrante a contrasto è stata studiata fin nei minimi dettagli.

Elementi luminescenti sul quadrante e lancette nere assicurano una perfetta leggibilità in tutte le condizioni di luce. Il Pilot’s Watch Mark XX è animato dal calibro di manifattura IWC 32111. Il movimento automatico è dotato di un sistema di carica a doppio cricchetto che accumula una riserva di carica di cinque giorni. Il vetro anteriore è dotato di una speciale protezione per mantenerlo in posizione qualora la pressione scendesse improvvisamente all’interno dell’abitacolo.

Un’altra pratica funzione è il sistema EasX-Change integrato, che consente di sostituire rapidamente e con facilità il cinturino o il bracciale senza bisogno di attrezzi. Molti bracciali e cinturini sono disponibili come accessori e il cliente può quindi personalizzare l’orologio secondo il suo gusto.

La scelta spazia da cinturini in pelle di vitello e bracciali in acciaio inossidabile a cinturini in caucciù impermeabili, flessibili e resistenti, in colori freschi e vivaci. Questa versatilità, abbinata alla cassa impermeabile fino a 10 bar, rende il Pilot’s Watch Mark XX l’orologio sportivo per eccellenza.

