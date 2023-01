Seres 5 è un nuovo modello all’avanguardia, performante e tecnologico. Disponibile in tre modelli (versione Standard 2WD, versione Premium 4WD, versione Flagship 4WD), è un e-SUV premium e sportivo.

Seres 5 ha un design ispirato ai concetti di flessibilità, purezza e vitalità. Le linee del tetto scendono senza interruzioni fino al bagagliaio, garantendo al veicolo una bassissima resistenza al vento. In questo modo la macchina diventa molto più dinamica e più efficiente dal punto di vista del consumo energetico. Seres 5 sarà disponibile in 8 diversi colorazioni per l’esterno e 5 per gli interni, da combinare in base ai propri gusti.

Seres 5: autonomia fino a 530 km

Oltre all’innovativo design, il nuovo modello offre un’incredibile esperienza di guida, con prestazioni degne dei migliori modelli presenti sul mercato. Srese 5 vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi grazie alla potenza di picco (430KW) e alla coppia massima (960 N.m.) dei suoi motori anteriore e posteriore.

Per controllare l’accelerazione e stabilizzare il veicolo il telaio è realizzato principalmente in una robusta, e al tempo stesso leggera, lega di alluminio. Per un’esperienza di guida ancora superiore, le sospensioni anteriori a doppio snodo sferico riducono al minimo le possibilità di ribaltamento, mentre le sospensioni posteriori indipendenti a bracci multipli trapezoidali migliorano la stabilità.

Seres 5 vanta, inoltre, un’eccellente autonomia. Le batterie utilizzabili, al litio ferro fosfato da 80 kWh e allo stato semi-solido da 90 kWh, garantiscono prestazioni di alto livello, elevata alimentazione e grande efficienza energetica. Con una sola carica, il modello 2WD può percorrere 500 km, mentre il modello 4WD arriva fino a 530 km (standard WLTP). Per quanto riguarda la compatibilità, è possibile utilizzare il 95% dei sistemi di ricarica disponibili in Europa.

In aggiunta, Seres 5 è dotato di molte altre funzioni: una modalità di ricarica rapida intelligente che riduce i tempi di attesa durante il viaggio, la funzione V2L in grado di fornire energia a piccoli elettrodomestici da viaggio come fornelli a induzione e macchine per il caffè, o ancora la funzione V2V che permette, in caso di emergenza, di ricaricare altri veicoli elettrici in difficoltà. Infine, il suv è anche equipaggiato con un moderno motore a magneti permanenti, davvero un piccolo gioiello tecnologico.

Seres 5: caratteristiche

Seres 5 si distingue anche per le sue 18 funzioni di guida assistita, gli oltre 300 assistenti vocali intelligenti, 3 diverse modalità di sosta (riposo, sosta temporanea, campeggio) e oltre 20 dispositivi “Smart Car Ecology” (mappe on-line, musica on-line, giochi, radio digitale DAB).

Per garantire la massima sicurezza, i comandi vocali consentono al conducente di gestire tutto, dal climatizzatore alla musica, mantenendo entrambe le mani sul volante e gli occhi sulla strada. Seres 5 è inoltre dotato di batterie LFP e, per la prima volta, di una batteria semi-solida di serie, con un ciclo di vita lungo (100.000 km senza rischio di degrado) e un’elevata potenza di picco (430 KW).

Infine, per garantire viaggi senza preoccupazioni, Seres offre due garanzie eccezionali: una a 8 anni (160.000 km) che riguarda la batteria, il motore elettrico e il sistema di controllo elettrico, e un’altra di 4 anni (100.000 km) per il veicolo. E ancora, i conducenti di Seres 5 potranno usufruire di un servizio di soccorso stradale disponibile h24 e di servizi di assistenza online e offline.

Seres 5 dispone anche di due caricatori rapidi wireless da 40 W (anteriore e posteriore) per soddisfare un’ampia gamma di esigenze. Il tetto panoramico da 85 pollici, disponibile come optional, offre un’ampia visuale dando un’impressione dello spazio veramente unica. Infine, i nuovi materiali per l’insonorizzazione e l’isolamento termico mantengono l’interno molto silenzioso a qualsiasi velocità.

Seres 5: prezzi

Versione Standard 2WD: a partire da € 63.900

Versione Premium 4WD: a partire da € 67.900

Versione Flagship 4WD: a partire da € 74.900

