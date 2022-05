Il CEO di XPeng usa Psyduck di KFC per sottolineare la carenza di chip

Sta diventando virale in Cina il video del CEO di XPeng, che ha usato uno Psyduck donato da KFC ai propri clienti, per sottolineare la carenza di chip. Se infatti l’impatto del Covid sulla forniture destinate all’industria automobilistica cinese è al centro dell’attenzione, il problema della carenza di chip non sembra essere molto diverso.

“Mentre la catena di approvvigionamento dell’industria automobilistica si sta gradualmente riprendendo, questo video riflette lo stato attuale del nostro team della catena di approvvigionamento“, ha dichiarato He Xiaopeng, presidente e amministratore delegato di XPeng Motors condividendo il video con Psyduck su Weibo.

Lo Psyduck nel video mostra due biglietti. Quello di sinistra dice “urgente bisogno” (急求) ed a destra dice “chip” (芯片).

Il numero di chip necessari per un’auto dotata di tutti gli equipaggiamenti tecnologica supera i 5.000, che coprono centinaia di categorie, ha detto He Xiaopeng, aggiungendo che molti dei chip che mancano all’azienda sono ovviamente chip dall’alto contenuto tecnologico.

Pare comunque che XPeng sia impegnata in un ambizioso programma che la porterà a costruire tutto l’hardware in casa, superando così in futuro qualsiasi carenza di chip.

