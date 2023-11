Negli USA l’elettrica Vinfast VF3 a 12.500 dollari: com’è possibile?

Vinfast sta valutando l’introduzione della piccola auto elettrica Vinfast VF3 negli Stati Uniti, che potrebbe costare meno di 20.000 dollari. Il produttore automobilistico vietnamita sta cercando faticosamente di affermarsi nel mercato statunitense con modelli come il Vinfast VF8, al centro delle polemiche per una qualità imbarazzante, tanto da essere stato oggetto di richiamo appena messo in vendita. Ecco allora che il prossimo VF3 potrebbe essere venduto in America per attirare coloro che cercano un EV accessibile, almeno secondo quanto riportato da Automotive News.

Vinfast VF3 è vicina alla produzione, con ordini già aperti e consegne pianificate per la fine del 2024 in Vietnam. Si tratta di un EV a due porte lungo 3.224 mm che secondo la casa può ospitare fino a cinque adulti. Un’auto che quindi, tutto sommato, potrebbe essere considerata più europea che americana. Eppure, Vinfast decide di portarla negli USA. Possibile?

Effettivamente negli Stati Uniti, le auto elettriche dal prezzo accessibile sono rare. I produttori americani hanno dato priorità a modelli troppo costosi per molti, essendo prevalentemente SUV di grandi dimensioni. La Vinfast VF3 potrebbe essere la chiave per conquistare l’America? A quanto pare Vinfast e i suoi concessionari ci credono, e non vedono l’ora di vendere un’auto elettrica con prezzo base minore di 20.000 dollari.

C’è però da dire che non si sa ancora tutto della Vinfast VF3, soprattutto autonomia e potenza del motore, velocità di ricarica, ecc. Viste le dimensioni, l’autonomia in particolare potrebbe essere limitata. Però, per meno di 20.000 dollari, qualcuno potrebbe chiudere un occhio e decidere l’acquisto. Il prezzo potrebbe scendere ulteriormente, perchè potrebbe anche ricevere crediti d’imposta federali, arrivando alla cifra record di soli 12.500 dollari. Se fosse così, ci pensereste anche voi, vero?

