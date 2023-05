Per la stampa americana la VinFast VF 8 è imbarazzante

VinFast VF 8, la prima auto elettrica dall’azienda automobilistica vietnamita VinFast destinato al mercato statunitense, ha suscitato reazioni negative da parte dei critici automobilistici. Le prove su strada hanno evidenziato una serie di problemi, tra cui la scarsa qualità interna, l’instabilità nella gestione della guida e i difetti nelle funzionalità di assistenza alla guida.

Nonostante alcune caratteristiche positive ed i colori accattivanti, la VF 8 ha deluso le aspettative, dimostrando che non tutti i veicoli in vendita sono all’altezza dei requisiti di qualità e affidabilità.

Secondo Mack Hogan di Road & Track:

VinFast VF 8 ha il peggior controllo su strada di qualsiasi altra auto moderna che abbia mai guidato. Nel corso di 90 minuti di guida, il SUV non ha mai smesso di oscillare e di sbandare, producendo movimenti quasi costanti della testa. Seduto sul sedile del passeggero, per la prima volta dopo anni ho avuto il mal d’auto. Quando ho scambiato il sedile con l’autista, anche lui ha avuto la nausea, anche se dice di non essere mai stato un tipo da mal d’auto. La VF 8 è anche sciatta e incline a un rollio eccessivo in curva. Non è chiaro se questo sia il risultato di una cattiva messa a punto o di problemi fondamentali con la geometria delle sospensioni del veicolo.