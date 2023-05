Appena in vendita e c’è già un richiamo per VinFast VF8: è un record.

Non c’è pace per VinFast, che sembra aver centrato il non invidiabile record di un richiamo per la VF8 poco dopo la sua messa in vendita. I nuovi SUV elettrici vietnamiti hanno fatto il loro debutto negli Stati Uniti, che al momento è un fiasco totale, con critica molto severe nei confronti della VF8. Ma c’è di più, perchè i problemi tecnici riscontrati durante il primo test drive, stanno affliggendo anche i veicoli consegnati ai clienti. La NHTSA ha emesso un richiamo per la VF8 poche settimane dopo la prima consegna.

Il problema riguarda il display principale dell’infotainment, che può spegnersi inaspettatamente durante la guida. Da sottolineare come nella VF8, come nella maggior parte delle auto elettriche, il display principale non solo fornisce informazioni vitali sul veicolo, ma è l’unico display presente nell’intero veicolo. Come sulle Tesla, non c’è un display dedicato al guidatore. Ad esempio, per controllare la carica della batteria o regolare l’aria condizionata, è necessario fare affidamento sul display centrale, che a quanto pare non funziona perfettamente.

La NHTSA ha già registrato 18 casi di questo problema. Tuttavia, si stima che la situazione sia più diffusa, coinvolgendo un totale stimato di 1.263 VF8. Tra questi, ben 999 potrebbero essere interessati dal problema, di cui 153 sono veicoli della flotta VF8 e 111 appartengono a clienti privati, tutti colpiti dalla medesima problematica.

Nonostante i problemi riscontrati, i proprietari non dovrebbero allarmarsi più di tanto. La NHTSA ha comunicato che VinFast sta rilasciando un aggiornamento software che risolverà tale inconveniente. L’aggiornamento è previsto proprio oggi, ed i proprietari saranno informati entro il 29 maggio.

Tuttavia, per un’azienda che cerca di affermarsi sul mercato statunitense con un veicolo già criticato negativamente dai media, l’immagine di produrre veicoli afflitti da problemi potrebbe risultare difficile da superare per VinFast.

