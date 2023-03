SsangYong Torres EVX, dalla Corea un nuovo SUV elettrico

SsangYong Torres EVX è il nuovo modello elettrico della casa automobilista coreana dal un design futuristico ed elegante. SsangYong ha recentemente rivelato il nome del modello che ha sviluppato sotto il nome del progetto ‘U100’, annunciando che il Torres EVX verrà presentato per la prima volta al Seoul Mobility Show 2023.

La scelta del nome Torres EVX riflette l’immagine forte e elegante del SUV di SsangYong, con la “EV” che sottolinea il fatto che si tratta di un veicolo elettrico, e la “X” che rappresenta lo spirito libero e avventuroso di un SUV. Il Torres EVX avrà un ampio spazio interno e di carico, rendendolo ideale per le attività all’aria aperta come il campeggio o la guida fuoristrada.

SsangYong ha anche rilasciato immagini dell’interno ed esterno del Torres EVX, con particolare attenzione alla filosofia del design “Powered by Toughness” che ha portato ad un modello futuristico con linee taglienti e caratteristiche che lo rendono unico. Il design degli interni è stato creato per fornire un’esperienza di guida differenziata, con uno schermo panoramico sul cruscotto che collega il display digitale e il sistema di navigazione.



La casa automobilista coreana ha confermato la partecipazione alla Seoul Mobility Show 2023, dove presenterà 16 veicoli e piattaforme EV, inclusa la presentazione in anteprima mondiale del nuovo Torres EVX in una grande esposizione di 2100 metri quadrati. Il salone sarà un’occasione unica per i visitatori di sperimentare le ultime innovazioni in campo di mobilità sostenibile e connessa, e per SsangYong di mostrare la sua visione come azienda di mobilità.

