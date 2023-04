ICKX K2: caratteristiche, dotazioni e prezzi del fuoristrada

ICKX K2 2023 è un fuoristrada destinato a scrivere una nuova pagina nella storia dell’italiana Dr Automobiles: si tratta infatti del primo modello di un nuovo brand creato dal costruttore molisano. Presentato per la prima volta lo scorso anno al Mimo e basato sul cinese Baic Bj40 è caratterizzato da un unico allestimento e un solo motore, e il suo listino ufficiale parte da 54.500 euro.

Gli esterni della ICKX K2

Le linee della ICKX K2 2023 sono quelle squadrate e robuste tipiche del fuoristrada, anche se le dimensioni non sono esagerate: 4,6 metri di lunghezza, 1,9 di altezza e 1,9 di larghezza, con un passo di 2,7 metri. Ben più spiccate le capacità off road messe in campo dal nuovo marchio: l’altezza minima da terra è di 22 cm, mentre la profondità di guado di 50 cm.

Diversi i colori disponibili per il modello: bianco, rosso, nero, azzurro e verde. Inoltre si può scegliere di personalizzare la ICKX K2 con un pack wrapping satinato in varie colorazioni.

Il motore della ICKX K2

Il motore della ICKX K2 2023 in Italia è unico: non è un propulsore elettrificato, bensì un 2.0 turbodiesel con potenza di 162 Cv e coppia di 380 Nm. Completano il quadro il cambio automatico a otto marce e la trazione integrale, come vuole un vero fuoristrada.

Interessante la meccanica, con la presenza di sospensioni anteriori a doppio triangolo sovrapposto con molle elicoidali e sospensioni posteriori a ponte rigido con bracci longitudinali.

Interni e dotazioni

Gli interni della ICKX K2 sono decisamente più moderni rispetto al design, che come detto segue lo schema della tradizione off road: dentro spiccano il cockpit digitale e il display dell’infotainment da 12,3 pollici. Spiccano le finiture in pelle nera e sui sedili le impunture a contrasto nella tinta della carrozzeria.

L’unico allestimento disponibile nel nostro Paese offre un equipaggiamento completo, come quello della cugina DR 4.0:

Abs

airbag frontali anteriori

antifurto con allarme

attacchi isofix

cerchi in lega

climatizzatore automatico bizona

collegamento Usb

compatibilità Android Auto e Apple Car Play

controllo arretramento in salita

controllo elettronico stabilita`

controllo elettronico trazione

controllo velocità in discesa

cruise control

fari ad alta efficienza

fendinebbia anteriori

frenata automatica

interni in pelle

manettini

retrovisore interno antiabbagliante

retrovisori esterni elettrici

retrovisori ripiegabili elettricamente

ruota di scorta e sostituti

sedile guida a regolazione elettrica

sedile posteriore con assetto modulabile

sensori parcheggio posteriori

telecamera posteriore

tetto apribile

volante regolabile in altezza

Listino prezzi ICKX K2

Come accennato in precedenza, il listino prezzi di ICKX K2 parte da 54.500 euro per il 1,9 litri diesel con potenza CV/KW 162/119, coppia max nm 380 e velocità massima 160 km/h, consumo medio 10,3 l/100 Km

