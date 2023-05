Baume & Mercier Riviera Azur: simbolo dello spirito lifestyle della Maison, l’orologio Riviera celebra quest’anno il suo primo mezzo secolo di vita. In modalità subacquea, i nuovi Riviera Azur 300m dotati di movimento di Manifattura Baumatic rappresentano come non mai l’assoluta eleganza di Baume & Mercier, grazie alla silhouette unica e alla particolare lunetta che collega tutti i segmenti delle ore senza soluzione di continuità, offrendo un senso di perfezione visiva del tutto naturale.

Baume & Mercier Riviera Azur: caratteristiche

Quest’anno, per il suo 50° anniversario, si rituffa nel mare della Costa Azzurra che ha accompagnato i momenti più gioiosi della sua storia. Con una cassa in acciaio inossidabile da 42 mm di diametro, si reinventa integrando nei propri codici stilistici tutti gli elementi che hanno contribuito a consacrarne il prestigio.

Il nuovo Riviera Azur 300m impermeabile fino a circa 300 metri è disponibile in due versioni: per diventare un inseparabile compagno chic e sportivo per la prossima estate. Con un look forte, deciso e potente le nuove referenze sfoggiano un’imprescindibile lunetta girevole unidirezionale in acciaio inossidabile, lucido e satinato soleil, per calcolare i tempi di immersione.

Una lunetta che presenta un design unico nel suo genere con un trattamento laccato (blu o nero) per evidenziare la scala graduata dei primi quindici minuti. Immersioni, escursioni in moto d’acqua, uscite in barca a vela, snorkeling o sessioni di surf: il Riviera si adatta a ogni situazione. È il segnatempo ideale per le attività nautiche, il segnatempo per ogni momento di piacere. Un altro dettaglio che fa la differenza: la lunetta è munita di un anello in alluminio anodizzato blu o nero con tacche ergonomiche per garantire un utilizzo ottimale e una presa precisa. Gli indici in SuperLuminova sono luminescenti per una maggiore visibilità sott’acqua.

In vetro zaffiro fumé blu o grigio con motivo onde applicate trasparenti, i quadranti nelle tonalità blu o nere evocano all’istante i fondali marini del Mediterraneo, i bagni in mare durante l’estate, una visione raffinata dell’orologeria sportiva insita nel DNA di Baume & Mercier.

L’inedita forma dalle linee atletiche delle nuove lancette di ore e minuti richiama la passione della Maison per il design. Estremamente leggibili, sono parzialmente rivestite in SuperLuminova ad emissione beige per il modello blu e ad emissione grigia per quello nero, creando in tal modo un contrasto di luce molto equilibrato.

I due modelli sono animati dal movimento di Manifattura Baumatic dalle comprovate performance: riserva di carica di cinque giorni, precisione di -4/+6 secondi al giorno e antimagnetismo fino a 1500 Gauss a garanzia di un’affidabile protezione contro i campi magnetici presenti nella vita quotidiana. Grazie alla riserva di carica di 120 ore, i nuovi Riviera Azur 300m possono rimanere a riposo dal giovedì sera al martedì mattina senza scaricarsi.

Di grande versatilità con bracciale metallico in acciaio o cinturino in caucciù per soddisfare tutti i gusti e tutti i look, sono dotati del sistema di intercambiabilità “Fast Strap” estremamente affidabile e robusto sviluppato da Baume & Mercier, che consente di sostituire il cinturino senza attrezzi particolari.

