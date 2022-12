Papà realizza una Audi in legno funzionante per la figlia

Un papà vietnamita ha costruito la concept Audi Skysphere in legno per la figlia, realizzando un modello in legno completamente funzionante in soli 75 giorni.

Il video che sta facendo il giro del web, mostra l’auto in miniatura che pare abbia richiesto più di 10.000 dollari per essere realizzata: ebbene si, cosa non si fa per i figli. Tra l’altro questo papà vietnamita ha scelto oltretutto un concept decisamente particolare e non facile da replicare in scala. Audi Skysphere è infatti il primo esempio di quello che dovrebbe diventare una famiglia di concept car di Audi.

È stata presentata per la prima volta a Pebble Beach nel 2021, dove è stata annunciata come il futuro di Audi. Una delle caratteristiche più interessanti è il passo variabile che consente di estendere la lunghezza dell’auto di 250 millimetri. In pratica è possibile scegliere di guidarla in modalità sportiva, con una lunghezza di 4,94 metri, o di farsi accompagnare in giro nella modalità autonoma Gran Turismo, che estende l’auto fino a 5,19 metri di lunghezza.

Un’auto caratterizzata anche dalla guida autonoma di Livello 4, con sterzata integrale e gestione attiva predittiva dell’assetto, con potenza massima di 632 CV.

Nel canale YouTube, il sig Dao ha caricato i video nei quali possiamo ammirare il processo di costruzione dall’inizio alla fine, dalla carrozzeria grezza fino al design digitale della concept car, compresa di luce led.

Un lavoro che richiede tanta maestria, ma anche tanto amore.

