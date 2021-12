Hevik Moto Polaris: la giacca dalla forte identità “urban”

Polaris è caratterizzata da linee asciutte e pulite, capace di coniugare look, protezione e comfort.

Hevik Moto Polaris, il brand arricchisce la sua linea Urban 2022 con un capo dall’aspetto casual e modaiolo dotato di dettagli tecnici ed estetici di pregio. Si tratta di Polaris, giacca lunga immediatamente riconoscibile dalla presenza di un sorprendente cappuccio multifunzione, dotato di visiera parasole. Certificato CE, questo modello è provvisto di protezioni interne di serie e di un efficace sistema di ventilazione, regolabile con zip.

Hevik Moto Polaris: caratteristiche

Adatto alle mezze stagioni, questo capo di peso medio è realizzato in softshell, un materiale sintetico molto versatile, morbidissimo all’interno e resistente all’umidità e al vento all’esterno. Ulteriore protezione dagli agenti atmosferici è garantita dalla patella che nasconde la zip di chiusura per tutta la sua lunghezza. E se capita una giornata particolarmente calda e soleggiata? Nessun problema, entra in gioco il sistema di ventilazione Air Intake System, che offre prese d’aria dotate di zip, posizionate su braccia e schiena.

Elemento caratteristico di questo modello è il pratico cappuccio con stringa di regolazione, che oltre a regalare al capo un grintoso look metropolitano, contribuisce a riparare la testa in caso di maltempo Ma c’è di più: il cappuccio è dotato di un comodo visierino parasole, regolabile e staccabile.

La sicurezza in sella è affidata alle protezioni interne certificate, posizionate su spalle e gomiti e alla predisposizione per il paraschiena (modelli Hevik HFB Protector e HCB Protector).

Non mancano, infine, dettagli numerosi che contribuiscono a rendere Polaris confortevole per l’uso quotidiano. Tra questi due capienti tasche frontali applicate dotate di patella, affiancate dal taschino Napoleone posizionato verticalmente sul petto e dotato di zip e la comoda tasca interna. Utili le regolazioni a strappo sui polsi, realizzati in maglia.

Polaris è proposta nelle taglie da S a XXXXL e nelle colorazioni Nero e Nero/Grigio/Giallo fluo.

Offerte Giacche Moto su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.